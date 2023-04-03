كتب يفغيني ماسلوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول معركة مصيرية حاسمة يجري الاستعداد لها في أوكرانيا.

وجاء في المقال: العالم يحبس أنفاسه ترقبا لهجوم شامل كبير تشنه القوات المسلحة الأوكرانية، وهو ما أعلنته كييف على نطاق واسع. يُعد اتجاه زابوروجيه أحد أكثر القطاعات احتمالا في خط التماس، حيث ستحاول القوات المسلحة الأوكرانية الانتقام.

ناقشت "أرغومينتي إي فاكتي" مع رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف المسألة، فقال في الإجابة عن السؤال التالي:

هل يستعدون حقًا للهجوم أم أنها خدعة؟

لا سبيل أمامهم سوى المضي، لأنهم باعوا عمليا هذا الهجوم في الغرب. لدى زيلينسكي اتفاق غير معلن مع الغرب: كييف توفر عددًا غير محدود من البشر للذبح، وبالمقابل، يوفر الغرب الكمية اللازمة من الأسلحة لمواصلة الأعمال القتالية. بمجرد أن يخالف أحد الطرفين القواعد، يمكن للطرف الآخر الاحتجاج. وهذا هو سبب وجود مثل هذه التعبئة المحمومة في أوكرانيا.

سيتم توجيه الضربات في عدة اتجاهات، ولكن حقيقة أن زابوروجيه ستكون من بينها 100٪. فقد تمكنت القوات المسلحة الأوكرانية من حشد ما يصل إلى 75 ألف فرد هنا، عمليا، بالإضافة إلى مركبات الناتو المدرعة.

يمكن للجيش الأوكراني حقًا أن يقوم ليس فقط بعملية برية، إنما وبمحاولة اجتياز نهر الدنيبر. بل ويمكن أن يحاولوا اجتياز النهر ليس في منطقة زابوروجيه، كما كان يعتقد سابقًا، إنما في الجزء الضيق عند سد كاخوفكا، حيث تقع إنيرغودار. ويُظن بأن هذا سيسمح أيضًا بسحب القوات الأوكرانية الخاصة من محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

ستكون (المعركة) قاسية بلا شك. ومن المحتمل جدًا أن تصبح هذه المعركة حاسمة، وربما مصيرية بالنسبة للعملية الروسية الخاصة بأكملها.

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