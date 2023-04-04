تحت العنوان أعلاه، كتب فيكتور سوكيركو، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول عماء يصيب مقاتلات "F-35" الأمريكية عند اقترابها من منظومات الدفاع الجوي الروسية.

وجاء في المقال: تتمثل المهمة الرئيسية الحالية للمقاتلات الأمريكية في كشف أنظمة الدفاع الجوي الروسية في المنطقة. عند الظهور في السماء في المنطقة المجاورة مباشرة لحدود F-35، تتفاعل القوات الجوية الروسية، فتحلق مقاتلاتها وتنشّط محطات رادار S-300 و S-400. في أثناء ذلك، يبقى طيران الجانبين على مسافة فاصلة كافية. فلم تكن هناك علامات على سلوك عدواني أو استفزاز خلال الوقت الماضي. بشكل عام، لدى كل من الطيارين الأمريكيين والروس مهام متشابهة- دراسة إمكانات الخصم المحتمل التقنية.

وإذا بالحادثة التالية: كتبت Air Force Times الأمريكية أن مقاتلات F-35 لم تتمكن من اكتشاف أنظمة الدفاع الجوي الروسية، على الرغم من وجود معدات خاصة لذلك. فقد واجه الطيارون هذه المشكلة أثناء قيامهم بدوريات في المجال الجوي بالقرب من الحدود الروسية والبيلاروسية. بالنسبة للأنظمة الأمريكية "غير المرئية"، أصبحت أنظمة S-300 الروسية أيضًا "غير مرئية". في الوقت نفسه، يمكن للطيار أن يلاحظ بصريًا موضع S-300، من دون أن تراها أجهزة F-35 من مسافة قريبة ولا تظهر على شاشة العرض.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين، لـ"أرغومينتي إي فاكتي": "في هذه القصة كلها حول بكاء الطيارين الأمريكيين من عجزهم عن اكتشاف أنظمة الدفاع الجوي لدينا، هناك تفصيل جوهري. الحقيقة هي أن مقاتلات F-35 الأمريكية، بكل معداتها الذكية، لم تصادف سابقًا أنظمة الدفاع الجوي الروسية بشكل مباشر. حاولوا اختبار المقاتلات في سوريا، حيث تغطي قاعدتي حميميم وطرطوس منظومات S-300 و S-400، لكن لحسن الحظ لم يحدث التعارف مع مقاتلات F-35. والآن، عند الاقتراب من حدودنا، بثقة تامة في أنهم يستطيعون بسهولة كشف منظومة دفاعنا الجوي، فوجئوا جدا بأنهم لم ينجحوا في ذلك. فكما اتضح، يمتلك الجيش الروسي أنظمة دفاع موثوقة".

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