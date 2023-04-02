تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديسلاف فوروبيوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول خسارة واشنطن رهاناتها في إفريقيا وآسيا.

وجاء في المقال: نشرت Politico الأمريكية، الخميس 30 مارس، مقالا يفيد بأن روسيا هزمت الولايات المتحدة في علاقاتها مع دول إفريقيا وآسيا.

لفتت بوليتيكو انتباه قرائها إلى رأي عضو برلمان جمهورية الكونغو، جيريمي ليسوبا، الذي قال: "القوى العظمى، بطريقتها الخاصة، تدعو بلدان إفريقيا وآسيا إلى الوقوف إلى جانبها. إنما خلاف القرن الماضي، هذه المرة ليس من السهل إجبار هذه الدول على الاختيار، وليس من الضروري القيام بذلك. روسيا تفهم هذا. الغرب ليس كذلك".

كما أكد أن إفريقيا لا تدين العملية الخاصة في أوكرانيا ولا تشارك في العقوبات ضد موسكو. والعديد من الدول الآسيوية رفضت أيضًا دعم ضغوط العقوبات غير المسبوقة على روسيا. وخاطب ليسوبا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، من بين آخرين، بالقول: "يجب على الغرب أن يفهم أن الدول النامية ترى تناقضات عديدة في خطابه وممارساته".

في غضون ذلك، تحدث عضو البرلمان الأوروبي الايرلندي، ميك والاس، عن الإحصاءات القلقة التي يحاول قادة الاتحاد الأوروبي تجاهلها. فكتب على حسابه في تويتر "أظهر استطلاع أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، في يونيو الماضي، أن أكثر من 70٪ من المواطنين الأوروبيين يؤيدون السلام، وليسوا مع الجهود لمواصلة فرض إجراءات ضد روسيا".

لماذا لا يذكر والاس إحصائيات أكثر حداثة؟ ربما لأنها غير موجودة. هل يخشى قادة الاتحاد الأوروبي وواشنطن ما قد تظهره استطلاعات رأي جديدة؟

مع بداية ذوبان الجليد في العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية (بوساطة بكين وموسكو)، بدأ الشرق الأوسط أيضًا في الخروج من قبضة واشنطن.

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