خمس حقائق رئيسية عما يمكن أن تعطيه الصداقة مع الصين لروسيا والروس

تحت العنوان أعلاه، كتبت ايلينا أودينتسوفا، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول مكاسب تعزيز العلاقات بين موسكو وبكين.

وجاء في المقال: وصل الزعيم الصيني شي جين بينغ إلى موسكو يوم الاثنين. وستشمل المناقشة "شراكة شاملة" بين الدولتين في المجال الاقتصادي. وقد أجملنا أهم النقاط التي يجب معرفتها عن العلاقات اليوم:

1. تجاوز حجم التجارة الروسية الصينية في العام 2022 رقماً قياسياً قدره 190 مليار دولار، ونمت التجارة من حيث الكتلة النقدية بمقدار الثلث تقريباً على مدار العام. كما نمت صادرات المنتجات الصينية إلى روسيا بنحو 20٪ على أساس سنوي، بينما زادت الواردات الصينية من روسيا بأكثر من الثلث؛

2. ما يقرب من ثلاثة أرباع الإمدادات الروسية إلى الصين في العام 2022، إذا تم حسابها بالدولار، تتكون من النفط والغاز والفحم (85 مليار دولار)؛

3. سجلت الحركة من الصين إلى روسيا، خلال العام الماضي بشكل خاص، نموا في شحنات السيارات والشاحنات والآلات والمنتجات الزراعية؛

4. زاد حجم التداول باليوان في بورصة موسكو للعام 2022 أربعين ضعفا؛

5. على الرغم من كل الحقائق المذكورة أعلاه، لا تزال روسيا تشغل المركز التاسع فقط، في التجارة الخارجية للصين.

وفي الصدد، قال مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية بالجامعة المالية، أليكسي زوبيتس، على هواء إذاعة كومسومولسكايا برافدا:

تستهلك الصين الكثير من النفط بحيث يمكنها شراء كل النفط الروسي، وستظل بحاجة إلى كميات إضافية منه. كما أنها بحاجة إلى خام الحديد والأخشاب، وهي واحدة من أكبر مشتري المنتجات الغذائية. ويمكن للصين أن توفر لنا منتجات معقدة تقنيًا في العديد من المجالات، من السكك الحديدية عالية السرعة إلى جميع السلع الاستهلاكية. لذلك قد تصبح الصين شريكنا الرئيس الذي سيدعم الاقتصاد الروسي بشكل كامل.

مصالح الصين في روسيا لا تقتصر على المواد الخام. فروسيا هي الدولة الوحيدة التي لديها قدرة نووية مماثلة لأمريكا. الصين ليس لديها مثل هذه الإمكانات. إذا صادقت الصين روسيا، فإن قولها للأمريكيين بأنه لا ينبغي الدخول في حرب ضدها سيكون أكثر إقناعا.

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