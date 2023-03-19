روسيا تسحب الناقلات: أسعار نقل الوقود بين أمريكا وأوروبا تنمو بتسارع

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول دور روسيا في ارتفاع تكلفة نقل النفط ومنتجاته.

وجاء في المقال: ترتفع تكلفة نقل المنتجات النفطية بين الولايات المتحدة وأوروبا بسرعة، بسبب الافتقار إلى العدد المطلوب من الناقلات. يقوم مالكو السفن بسحب الناقلات لشحن الوقود الروسي. فهم يتلقون أكثر مقابل ذلك.

وبحسب Gibson لسمسرة الشحن: "حتى فبراير، ظلت أوروبا السوق الأكبر لتصدير روسيا منتجاتها النفطية، ولكن الأمور انعكست بشكل كبير خلال الشهر. فانخفضت الصادرات إلى أوروبا حتى كادت تبلغ الصفر، وأصبحت إفريقيا وشرق السويس من أكبر المشترين بالنسبة لروسيا".

وبحسب غيبسون كان على روسيا البحث عن أسواق جديدة بحجم يزيد عن مليون برميل يوميًا.

و"تشير الدلائل الأولى إلى أن أداء روسيا كان جيدا نسبيًا، حيث تجاوزت أحجام التداول في فبراير متوسط العام 2022. وقد سهّلت ذلك التغييرات الملحوظة في هيكل ملكية ناقلات المنتجات النفطية واستعداد بعض اللاعبين الغربيين للمشاركة في السوق الروسية، على الأرجح في حدود السعر".

وقد ذكر تقرير Gibson أكثر من 120 ناقلة من طراز MR و Handies تشارك في تصدير المنتجات النفطية من روسيا، وما لا يقل عن 21 سفينة LR2. وقال: "في الوقت نفسه، سوف يقف مزيد من السفن للتحميل في الموانئ الروسية الأسبوع المقبل".

منذ الصيف الماضي، أشار سماسرة السفن إلى احتمال معاناة نقص في الناقلات في السوق، بعد فرض عقوبات على النفط الروسي ومشتقاته. والسبب هو أنه سيتعين على كل من روسيا وأوروبا استخدام طرق جديدة أطول لشحن وتسليم المنتجات النفطية، الأمر الذي سيتطلب مزيدا من الناقلات.

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