البنتاغون يجهز الحلفاء لسيناريو الحرب مع إيران

كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول زيادة النشاط العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.

وجاء في المقال: بدأ وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، جولة في دول الشرق الأوسط، بهدف إظهار أن واشنطن لا تزال تولي اهتماما للمنطقة. وسبقت جولة الوزير ظهور مفاجئ لرئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، مارك ميلي، في الجزء الشمالي الشرقي من سوريا، الذي تسيطر عليه الفصائل الكردية. وأشار الجانب الأمريكي في تصريحاته إلى أن تركيزه المتزايد على الشرق الأوسط مرتبط بـ "مجموعة من التهديدات على علاقة بإيران".

وفي الصدد، قال الخبير العسكري يوري ليامين، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "الوضع في المنطقة ككل لا يزال متوتراً على خلفية المفاوضات المعلقة حول مصير الاتفاق النووي، والمواجهة المستمرة بين إسرائيل وإيران، وعوامل أخرى. وعلى الرغم من أن الجهود الرئيسية للولايات المتحدة تنصبّ الآن على مواجهة روسيا والصين، فإن الجانب الأمريكي لن يترك الشرق الأوسط دون متابعة". كان حجر الزاوية في سياسة واشنطن تجاه الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة الماضية هو "ردع إيران" من خلال التهديدات والتحذيرات والعقوبات.

وأضاف ليامين: "لذلك، فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى الزيارات الحالية لسبر الوضع العسكري والسياسي في المنطقة، بما في ذلك المشاعر السائدة لدى الحلفاء الإقليميين، فضلاً عن طمأنة هؤلاء إلى دعم واشنطن لهم في المواجهة مع إيران، حتى في ظل تركيز اهتمام الولايات المتحدة على منطقة أوروبا والمحيط الهادئ. وربما، خلال هذه الزيارات، يجري النظر في الخطوات القادمة المحتملة ومناقشتها إذا تطور الوضع وفقًا لسيناريو أو آخر".

وخلص ليامين إلى أن الوضع الحالي المتوتر في الشرق الأوسط محفوف باحتمال حدوث تصعيد حاد مفاجئ، وحينها يمكن أن تصل الأمور بسرعة إلى صراع مسلح مفتوح.

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