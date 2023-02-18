تجمُّع الأنغلوساكسون. كيف سيناقشون روسيا بغياب روسيا في ميونيخ؟

تحت العنوان أعلاه، كتب غليب إيفانوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول فقدان مؤتمر ميونيخ الأمني دوره ومعناه بالنسبة لروسيا.

وجاء في المقال:تستضيف ألمانيا، يومي 17 و19 فبراير، مؤتمر ميونيخ الأمني ​​الدوري. الموضوع الرئيس "صراع الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية"، يكرر تمامًا أطروحات جو بايدن. أُعلن عن أن الصين وروسيا تشكلان أكبر تهديدين. بالعودة إلى ديسمبر 2022، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن المنتدى فقد "الموضوعية والوقوف على مسافة متساوية". روسيا لن تشارك في المؤتمر. وقال منظمو المؤتمر إنهم لا ينتظرون المسؤولين والدبلوماسيين الروس، لأنهم "لا يريدون إعطاء منبر للدعاية". وبدلاً من السلطات الروسية، قرروا إرسال دعوات إلى غاري كاسباروف، وميخائيل خودوركوفسكي، لمناقشة "مستقبل روسيا" معهما.

يُعقد مؤتمر ميونيخ للأمن سنويًا منذ العام 1962. خلال الحرب الباردة، كان يشارك فيه ممثلو الكتلة الغربية. وكان الهدف من مؤتمر ميونيخ، عندما تم إنشاؤه، تعزيز العلاقات عبر الأطلسي. في التسعينيات، بعد نهاية الحرب الباردة، انضمت إليه دول أوروبا الشرقية وروسيا والهند والصين. حينها، أصبح أكثر شفافية. ومع ذلك، فإن مؤتمر ميونيخ الآن يعود بشكل متزايد إلى "جذوره"، كما يشير مدير الأبحاث في نادي فالداي الدولي للمناقشة، فيودور لوكيانوف.

وقال لوكيانوف: "كان أشبه باجتماع لشركاء من المحيط الأطلسي لهم مصلحة فقط في الاستماع إلى مشاركين أجانب من أجزاء أخرى من العالم، وظل الأمر كذلك. روسيا لا تعاني عجزا في فرص التعبير عن موقفها. خاصة وأن مؤتمر ميونيخ فقد محتواه منذ فترة طويلة وتحول، لدرجة كبيرة، إلى عرض لبيانات يمكن التنبؤ بها، وإن تكن ذات وزن خاص".

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