تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول تكتيك ذكي يتبعه الجيش الروسي استعدادا لأيام خطيرة قادمة.

وجاء في المقال: تقوم القوات المسلحة الأوكرانية بزج مزيد من قواتها الاحتياطية في أرتيموفسك (باخموت).

وفقًا لمصادر مختلفة، يوجد الآن حوالي 1500 جندي من القوات الأوكرانية في أرتيموفسك، بما في ذلك لواء لفوف 125 للدفاع الإقليمي، واللواء الميكانيكي 24، ولواء المشاة 57. ووفقًا لقادة القوات المسلحة الأوكرانية، فإن روسيا ليست في عجلة من أمرها لمحاصرة باخموت بل تتعمد تأخير الوقت حتى ذوبان الجليد في الربيع، والذي سيبدأ في غضون عشرة أيام، بدعوى أن القوات الأوكرانية حينها لن تستطيع سحب قواتها من أرتيموفسك.

ولكن الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين انتقد هذا التفسير، فقال:

"أوحال الربيع موجودة الآن أيضا، فلم يكن هناك جليد. التربة الآن، على حالها، كما كانت في الخريف. لذلك، لا دور للطين هنا".

وشوريغين واثق من أن الجيش الروسي فعل الشيء الصحيح بعدم شن هجوم شتوي. وقال: " لم نبدأ الهجوم، وأعتقد بأن هذا صحيح من حيث المبدأ. فلم تكن هناك قوى لشن الهجوم الكبير الذي تحلو لنا رؤيته. ونحن بغنى عن تكرار ما حدث الصيف الماضي، عندما ضيعنا الفرص وبددنا الموارد، فاستمرينا في الهجوم حتى أُرهقنا تماما وتكبدنا هزيمة في سبتمبر بالقرب من خاركوف. تكتيك أن نبقى في دفاع نشط وندك القوات الأوكرانية، حتى نجهز الاحتياطيات الكافية للهجوم هي الأمثل".

ووفقا لضيف الصحيفة، نحن الآن بحاجة إلى الاستعداد لصد هجوم الربيع، الذي يخطط لشنه الجيش الأوكراني. فـ "القوات المسلحة الأوكرانية تستعد بنشاط لهجوم الربيع. ومن الواضح أنهم يحشدون قوى هائلة من أجل ذلك. يجب أن نكون مستعدين لصد هذا الهجوم، وفقط بعد ذلك نفكر كيف نهاجم".

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