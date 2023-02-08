كتب رومان تيوكافكين، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول المعركة الأخيرة التي تستعد لها واشنطن ضد روسيا في أوكرانيا.

وجاء في المقال: تحرض الولايات المتحدة أوكرانيا على الزج بكل قواتها في المعركة الأخيرة، من أجل إجبار روسيا على التفاوض. ولهذا الغرض، خططوا لتجهيز الجيش الأوكراني بأسلحة غربية. هذا ما قاله الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين، على هواء برنامج "اتصال مع فلاديمير سولوفيوف".

وأضاف: "كان الغرب يأمل في أن تكفي احتياطيات القوات الأوكرانية، التي جُهزت في الخريف، للصمود طوال فصل الشتاء. الآن، يرون مع تقدم القوات الروسية، كيف بدأت احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية في الذوبان بسرعة كما تذوب الثلوج في يوليو".

"أوكرانيا تحاول بأي ثمن إيقاف الروس، على الأقل حتى نهاية فبراير. ففي الربيع، سيقاتل الجيش الروسي الجيشَ الأمريكي. بالطبع، القوى الحية ستكون من الأوكرانيين بشكل أساسي، لكننا، للمرة الأولى، سنشهد تشكيلات كاملة، مسلحة، أكثر من 70-80٪ بأسلحة غربية".

"تريد الولايات المتحدة وأوروبا أن تختبر في أوكرانيا تلك التكتيكات التي يخططون لاستخدامها ضد روسيا في المستقبل. ومن المثير للاهتمام أن الهجوم المضاد القادم، بالنسبة للأمريكيين، أكثر أهمية مما للأوكرانيين أنفسهم".

و"في الوقت نفسه، يدرك القادة العسكريون الأجانب جيدًا أن الوضع في الجبهات تدهور، على مدار عام بشكل جدي. فلم تستطع القوات الأوكرانية استعادة حتى ربع الأراضي التي احتلتها روسيا، وتم تدمير 80٪ من جميع المعدات العسكرية الأوكرانية. لذلك، يحثون الأوكرانيين على زج كل قوتهم في المعركة الأخيرة".

"مهمة الولايات المتحدة ليست هزيمة روسيا، لأن ذلك مستحيل في الوقت الحالي. إنما يريدون إقناعها بالتفاوض بعد الهجوم المضاد. لا تملك القوات الأوكرانية الموارد اللازمة لتوجيه ضربات خطيرة. أعتقد بأن المزاج السائد في هيئة الأركان العامة الأوكرانية، بعبارة ملطفة، بعيد عن التفاؤل. بشكل عام، الوضع الحالي على الجبهات يميل لمصلحة روسيا".

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