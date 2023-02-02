مكتب التحقيقات الفدرالي يضع قادة الأكراد السوريين في القوائم السوداء

كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول ضم أعداء أردوغان في سوريا إلى قوائم السفر الأمريكية السوداء.

وجاء في المقال: تم إدراج قادة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، وهو أكبر منظمة سياسية للأكراد السوريين، على القائمة السوداء الأمريكية للسفر الجوي. وقد تحدث عن ذلك معهد السلام الكردي في الولايات المتحدة، نقلا عن وثائق سرية. وذكر أن الأمر بذلك صدر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، على الرغم من حقيقة أن العسكريين الأمريكيين في سوريا يتعاونون فعليا مع الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي منذ سنوات عديدة.

كما أوضح ضابط هجرة أمريكي متقاعد، لم يذكر المعهد الكردي للسلام اسمه، وضع قادة حزب الاتحاد الديمقراطي على قائمة المحظورين، قد يكون بمثابة إشارة إيجابية لتركيا. فذلك، بحسبه: "يوصل رسالة مفادها أننا ليس بهذه البساطة نلتزم بسياسة الحظر". بالطبع، تشارك الولايات المتحدة القيادة التركية في القلق من نشاط حزب العمال الكردستاني، لكنها تصنف حزب الاتحاد الديمقراطي وجناحه العسكري المتمثل في وحدات حماية الشعب الكردية فرعا منفصلا. على هذه الخلفية، يرى المراقبون أن من الأسهل على واشنطن تقديم بعض التنازلات الرمزية التي من شأنها تخفيف حدة العلاقات مع أنقرة، حليفتها في الناتو.

وكما قال الباحث المستقل في شؤون الأكراد، فلاديمير فان ويلغينبورغ، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا"، من المشكوك فيه أن يكون نشر القائمة السوداء الأمريكية للمسافرين جواً ذا أهمية كبيرة للعلاقات بين حزب الاتحاد الديمقراطي والبيت الأبيض.

ولا يستبعد ويلغينبورغ أن تكون القائمة قد وضعت قبل العام 2014، عندما لم يكن هناك تحالف رسمي ضد داعش بين الأكراد السوريين وأمريكا. وأشار إلى أن "حزب الاتحاد الديمقراطي يجتمع مع المسؤولين الأمريكيين في سوريا". ومع ذلك، فهو يرى إمكانية أن يضع الجانب الأمريكي القادة الأكراد على قائمة السفر السوداء كرسالة سياسية لقيادة تركيا.

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