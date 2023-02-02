في إسرائيل نفوا مشاركة أوكرانيا في الهجوم على إيران

تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني بوزدنياكوف، في "فزغلياد"، حول دور أوكرانيا في استهداف مصانع مؤسسة الدفاع الإيرانية بطائرات مسيرة.

وجاء في المقال: أصبح معروفاً أن السلطات الإيرانية قد تغير موقفها من الصراع في أوكرانيا، إذا لم تصحح كييف تصريحات مستشار مدير مكتب الرئيس زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، بشأن الهجوم على منشأة وزارة الدفاع في أصفهان.

فقد دعا بودولياك على شبكات التواصل الاجتماعية إلى استهداف مصانع الطائرات الإيرانية المسيرة. زاعما أن إيران تخطط لزيادة إمداد روسيا بالصواريخ والطائرات المسيرة، و"تهين بوقاحة مؤسسة العقوبات الدولية".

ولكن، بحسب الباحث في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، سايمون تسيبيس، أوكرانيا لا يمكنها تنفيذ مثل هذا الهجوم أو المشاركة فيه. ففي رأيه، تصريحات سلطات كييف مجرد "محاولة لكسب رضا إسرائيل" من خلال صرف الانتباه عنها إعلاميا ". لذلك، فإن "تصريحات بودولاك لا تصمد أمام أي نقد".

وقال: "في أوكرانيا، يفهمون أنهم لن يتمكنوا من الحصول على شيء من إسرائيل. لذلك، تأمل كييف في إثارة بعض الدسائس: يقولون إن إسرائيل هي حليفنا، وإنها تصرفت على هذه الأرضية. لكن إسرائيل لا تحتاج إلى مثل هذه "المساعدة".

وذكر تسيبيس احتمالين لما حدث. الأول هو أن الولايات المتحدة وإسرائيل وجدتا أن من المستحيل على روسيا "الدفاع عن إيران" بسبب العملية الخاصة في أوكرانيا. وهكذا توافر "السبب لضربة مشروعة" على مواقع في أصفهان.

إلا أن تسيبيس يرى في التغييرات السياسية الداخلية في إسرائيل وعودة بنيامين نتنياهو إلى منصب رئيس الوزراء سببا أكثر واقعية. فقال: "عادت القوى اليمينية إلى الحكومة. وبالتالي، فإن إسرائيل تتجه مرة أخرى إلى التصعيد مع فلسطين، مع قطاع غزة، والآن أيضًا مع إيران".

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