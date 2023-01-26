القائد السابق للقوات الروسية البرية يتحدث عن سهولة تدمير دبابات "ليوبارد"

كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول المواجهة المرتقبة في ساحات المعارك مع دبابات ليوبارد الألمانية.

وجاء في المقال: لم يشك أحد في أن توريد الدبابات الغربية إلى أوكرانيا كان مجرد مسألة وقت. فكما هو متوقع، لم يصمد المستشار الألماني شولتس فترة طويلة، فسوف يرسل الألمان دباباتهم "ليوبارد" إلى كييف. كما بدأت واشنطن تتحدث عن نقل دبابات أبرامز إلى القوات المسلحة الأوكرانية. وصرح البريطانيون منذ البداية أن أحدا لم يأمرهم، وأنهم سيرسلون دباباتهم الثقيلة تشالنجر إلى أوكرانيا دون إذن أحد.

يمكن أن تظهر في ساحة المعركة دبابات ليوبارد الألمانية التي سينقلها البولنديون، قبل غيرها، فهل هذه الدبابات أهداف يصعب تدميرها؟

عن هذا السؤال، أجاب القائد العام السابق للقوات البرية الفريق أول فلاديمير تشيركين، فقال:

بالطبع لا. فهي تتخلف كثيرا عن دباباتنا المحدثة تي-90 "بروريف" وعن دبابة "أرماتا".

للدبابة الألمانية ميزة كبيرة بالانحناءات الكثيرة في تكوينها. فهي، أشبه بمنزل كامل على سلاسل. ليس من الصعب إصابتها. وهذه الدبابات تحترق بلهب أزرق (كرمى لعيون صانعيها). لدينا مروحية للدعم الناري، مسلحة بصواريخ موجهة وغير موجهة، وإذا حالفها الحظ، يمكنها حرق ما يصل إلى عشر دبابات دفعة واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، لدينا العديد من الأسلحة الأخرى المضادة للدبابات. بل لدينا ما يكفي من جميع أنواع الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات وقاذفات القنابل والألغام المضادة للدروع.

ثم انظروا: وفقًا لأنظمتنا، فإن فوج الدبابات يتكون من 94 دبابة. حسنًا، كم سيعطونهم؟ فوجين. ليكن هناك 200 دبابة. لن تغير شيئا.

يخامرني الشك في أنهم يديرون هذه الهستيريا حول الدبابات ليس لوجه الله: فهل هذه مناورة إعلامية لتشتيت انتباهنا؟ ربما يقدموّن أسلحة سرية أكثر خطورة؟

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