تصريح رئيس وزراء العراق كان مفاجئا

كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول التحدي المطروح أمام القوى الموالية لإيران في العراق.

وجاء في المقال: أدلى رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني بتصريح مفاجئ يدعم إبقاء القوات الأمريكية في البلاد، رغم أن أسلافه حاولوا توخي الحذر في هذا الشأن. يتحدث رئيس الحكومة الحالي بصراحة عن حقيقة أن لدى بلاده كل الفرص لتحتل مكانة لا تقل عن مكانة حلفاء الولايات المتحدة المتميزين في الشرق الأوسط.

جاء تصريح السوداني في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال.

وفي الصدد، قال الباحث الزائر في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، وخبير المجلس الروسي للشؤون الدولية، أنطون مارداسوف، لـ "نيزافيسيمايا غازيتا"، إن الجماعات الموالية لإيران، بما في ذلك عصائب أهل الحق، التي نفذت هجمات مباشرة على قوات التحالف الدولي، تحاول الآن إملاء قواعدها على حكومة السوداني، لأن رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، بذل جهودًا للحد من نفوذها، وهي تعلن "أن السوداني لا يستطيع احتكار كل القرارات التي يعتمد عليها مستقبل العراق، وأنه يجب أن يبدأ العملية الحقيقية لسحب القوات الأمريكية".

وبحسبه، فإن تصريحات السوداني لـ "وول ستريت جورنال" حول أهمية الحفاظ على التوازن بين طهران وواشنطن، تأتي ردا على ضغوط من السياسيين والتشكيلات الموالية لإيران.

ووفقا لـ مارداسوف، على الرغم من حقيقة أن السوداني وسياساته تثير القلق لدى السعودية ودول الخليج الأخرى، إلا أنه لا يزال من الصعب وصفه بأنه دمية في يد إيران، وقال: "بالإضافة إلى ذلك، يتفهم رئيس الوزراء أن نسف التوازن الذي حاول الكاظمي بناءه سيغرق البلاد في فوضى جديدة" ومسألة وجود القوة الأمريكية صعبة أيضا بسبب العلاقات المعقدة والمتناقضة بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي. وتضاف إليها مشكلة الخلافات العشائرية بين أكراد العراق، والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة.

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