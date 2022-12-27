كتب ألكسندر غريشين، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول برامج أمريكية لتصنيع عناصر للحرب البيولوجية في أوكرانيا.

وجاء في المقال: عُقد المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسمية، في جنيف في الفترة من 28 نوفمبر إلى 16 ديسمبر. وهناك تمكّن الوفد الروسي من نشر عدد من الحقائق غير الملائمة لواشنطن وهياكلها العسكرية إلى أبعد حد.

روسيا، وفقًا لما قاله رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، في إحاطة عُقدت خصيصًا في إطار المؤتمر، قدمت دليلاً على تنفيذ أعمال واسعة النطاق بدعم من الولايات المتحدة لإنتاج مكونات للأسلحة البيولوجية في أوكرانيا.

وكدليل على ذلك، تم عرض فيديوهات أيضًا مع أقوال الخبراء وأولئك الذين نفذوا بشكل مباشر برامج الأسلحة البيولوجية الأمريكية التي تشكل خطورة على العالم.

أما ردة فعل الولايات المتحدة المباشرة على المعلومات التي نشرها الجانب الروسي، فكانت محاصرة مبادرات الوفد الروسي الذي اقترح إحكام الرقابة على نظام منع انتشار الأسلحة البيولوجية. وأكثر ما أثار قلق الأمريكيين هو الاقتراح الروسي القاضي بإنشاء مفارز طبية حيوية خاصة ولجنة علمية دولية خاصة بذلك.

وقال كيريلوف: "هذه المقترحات رفضها الغرب الجماعي. وأمّا ما لم يعترض عليه (الغرب) فهو فقط المقترحات لبدء مباحثات حول تشكيل لجنة استشارية علمية". وأكد كيريلوف أن الأمريكيين وقفوا، من خلال رفضهم، ضد أكثر من 120 دولة تدعم المبادرة الروسية.

الأمريكيون لا يحبون الوقائع التي تشهد ضدهم، والتي يمكن أن تطفو في أي لحظة وفي أي مكان. هذا هو السبب في أنهم يرفضون أن يراقبهم أي أحد. وسوف يقاومون ذلك بكل الطرق الممكنة، ما دامت لديهم مثل هذه الإمكانية.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب