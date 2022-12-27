روسيا تجهّز "أرماتا" للمعركة: ماذا ستغير الدبابة الفريدة في العملية الخاصة

تحت العنوان أعلاه، كتب المراقب العسكري فيكتور بارانيتس، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول مواصفات الدبابة الروسية التي لا نظير لها.

وجاء في المقال: يعمل التقنيون الروس على تحسين المعدات العسكرية ويواصلون تصنيع أسلحة جديدة لا نظير لها في العالم. إحداها دبابة T-14 "Armata" ، والتي يجري الآن إعدادها في حقول التدريب الروسية لدخول المعركة.

وفي هذا الخصوص، تحدث المراقب العسكري فيكتور بارانيتس، لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا"، عن ميزات أرماتا، فقال:

الاختلاف الأول بين هذه الدبابة وجميع الدبابات الكلاسيكية هو أن الطاقم في حجرة منفصلة عن القذائف. فالقذائف، هنا، مفصولة عن الطاقم بدروع قوية، ويجري التلقيم آليًا.

والدبابة مزودة بمحرك بقوة 1300، أو 1500 حصان. وهي مسلحة بمدفع من عيار 125 ملم، يمكن أن يحل محله مدفع 152 ملم، تبعا للاختبارات. من هذا المدفع يمكن إطلاق صاروخ موجه. وتتمتع هذه الدبابة بدرجة عالية من الحماية.

ميزة أخرى لـ "أرماتا" هي نظام "أفغانيت". فعندما يطلق العدو النار عليها، يكتشف هذا النظام مباشرة القذيفة المتجهة نحو الدبابة، ويقوم بإطلاق قذيفة باتجاهها، الأمر الذي يؤدي إما إلى تدميرها أو حرفها عن المسار.

ستظهر هذه الدبابة في ساحة المعركة ليس فقط كوحدة قتالية منفردة، إنما ستعمل في شبكة. فهي سوف تراقب الحالة في ساحة المعركة وتنقل إلى دبابات T-90 أو T-72 الوضع القتالي والأهداف التي يجب على هذه الدبابات تدميرها في المقام الأول. أرماتا، ستطلق النار أيضًا. فما لدينا الآن ليس فقط دبابة قتالية، ذات خصائص تكتيكية وتقنية محددة، إنما ودبابة قيادة وتوجيه.

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