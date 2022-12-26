تحت العنوان أعلاه، كتب أوليغ نيكيفوروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تعطل الأسلحة الألمانية عن العمل في ظروف أوكرانيا.

وجاء في المقال: انتقدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت المرؤوسين الذين قدموا للصحافة بيانات محزنة حول الأسلحة الألمانية عالية التقنية، بما في ذلك تلك التي زودت بها القوات المسلحة الأوكرانية. الحديث يدور عن مدافع هاوتزر ذاتية الدفع ومركبات المشاة القتالية والدبابات.

فوفقًا لوكالة الأنباء الألمانية n-tv، يمكن فقط لكل ثالث مدافع هاوتزر ذاتي الدفع من نوع Panzerhaubitze 2000 أداء المهام المحددة. بمعنى آخر، 70٪ من المعدات الألمانية من هذا النوع لا تعمل ببساطة لأسباب مختلفة، أحدها البرد. فعند درجة حرارة -10 مئوية، تكف أنظمة مختلفة في مدافع هاوتزر ذاتية الدفع عن العمل بشكل صحيح، والحال كذلك مع مركبات BMP Puma الأحدث.

وأشارت الوكالة الألمانية إلى أن دبابات ليوبارد 2 الشهيرة ليست في أفضل حال.

المناقشات العاطفية حول توريد هذا النوع من الدبابات لأوكرانيا، وقبل كل شيء، رفض المستشار أولاف شولتز القاطع لإرسالها إلى كييف، على الرغم من الطلبات الملحة من السفيرين الأوكرانيين، السابق والحالي، بحسب Express النمساوية تعود إلى الشك في فائدة ليوبارد 2 للأوكرانيين. وتستشهد الصحيفة بقول خبير في الجيش الألماني، لم تذكر اسمه، إن ليوبارد 2 ثقيلة للغاية بالنسبة للظروف الأوكرانية. فهي تزن بين 55 و62 طناً، والجسور والسكك الحديدية الأوكرانية مصممة لوزن حوالي 40 طناً. وأشارت الصحيفة إلى أن دبابات T72 و T90A الروسية تزن 44.5 و 46.5 طناً على التوالي.

يضاف إلى ذلك فترات تدريب الطاقم التي تصل إلى ستة أسابيع. كما أن إتقان إلكترونيات Leopard 2 يتطلب إرسال متخصصين ألمان إلى منطقة القتال لمدة تصل إلى عام.

ثم، من أين يأتون بدبابات ليوبارد 2 لأوكرانيا؟ هناك الآن في إسبانيا فقط 122 من هذه الدبابات التي تعود إلى Bundeswehr، لكنها لا تستخدم. وأما تنظيم إنتاج خاص للجيش الأوكراني فمهمة طويلة الأمد ومكلفة.

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