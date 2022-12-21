يريدون قطع طرق هروب  النخبة الإيرانية إلى الولايات المتحدة

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول قيود مرتقبة على سفر النخب الإيرانية.

وجاء في المقال: يعمل أعضاء الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون من شأنه أن يضع الأساس لفرض قيود على التأشيرات لأعضاء النخبة الإيرانية وعائلاتهم.

الوثيقة، المسماة "قانون الملالي والنخب الإيرانية"، يجري تطويرها ردًا على استخدام طهران القوة لإخماد الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ سبتمبر.

ومع ذلك، فقد أبدى المراقبون تحفظًا مفاده أن فرض عقوبات على المسؤولين الأجانب الذين ينتهكون حقوق الإنسان أكثر صعوبة عمليًا مما يبدو عليه الحال من الناحية النظرية. فقال مصدر في الخارجية الأمريكية لـ Al-Monitor إن الاتهامات بارتكاب إعدامات خارج نطاق القضاء أو إصدار أوامر بالتعذيب تتطلب قاعدة أدلة قوية. قد يتساءل منتقدو القانون المطروح، في الوقت نفسه، عما إذا كان من العدل إخضاع الأطفال لتدابير تقييدية بسبب خطايا أهلهم المزعومة. أصبحت الدعوات لمعاقبة ورثة النخبة الدينية ممن يحاولون الاستقرار في الغرب شائعة في الآونة الأخيرة في جميع حملات ضغط المعارضة الإيرانية في المنفى.

من المحتمل أن يكون القانون الخاص بالملالي الإيرانيين مصممًا بشكل أساسي ضد أعضاء النخبة الإيرانية الذين يفكرون في سبل للهروب إلى الخارج، على خلفية الحديث المتجدد عن احتمال انهيار سلطة رجال الدين بفضل الاحتجاجات. وقد تحدث مسؤولون غربيون لقنوات تلفزيونية معارضة لطهران عن أن وفداً خاصاً من الجمهورية الإسلامية زار فنزويلا في أكتوبر، وزعموا أنه ناقش مع السلطات هناك إمكانية الحصول على حق اللجوء ليس فقط للمسؤولين، إنما ولأقاربهم. تتمتع فنزويلا بصداقة قوية مع إيران في مختلف المجالات، تعززها مواجهة القيود الغربية.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب