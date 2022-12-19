كتبت سفيتلانا أنيستراتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول تصريحات القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الدالة على وضع الجيش الأوكراني وآفاق مواجهته للجيش الروسي.

وجاء في المقال: أدلى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني بعدد من التصريحات في مقابلة مع The Economist. ألمح خلالها إلى أن أوكرانيا تستعد لعملية كبرى، وطلب من الغرب جبلًا من الأسلحة، التي من دونها لن تتحقق الخطط العسكرية الأوكرانية. ووفقا له، فإن القوات المسلحة الأوكرانية ستكون قادرة على إجراء عمليات جديدة بتلقيها 300 دبابة، و600-700 عربة مشاة قتالية، و500 مدفع هاوتزر.

فقال الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين، في الإجابة عن سؤال:

عن أي عملية يتحدث زالوجني؟

في الواقع، إذا قرأت مقابلته، يمكنك أن ترى أن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من مشاكل كبيرة.

نسبة القتلى، على الأقل، لا تشير بحال من الأحوال إلى تفوق القوات المسلحة الأوكرانية بل إلى كون الجيش الأوكراني، بشكل عام، جيشا حديثا. فليس لجيش حديث في العالم أن يتكبد مثل هذه الخسائر.

أما بالنسبة للمعدات والأسلحة التي يحلم بها القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فبحسب شوريغين، سيحصل على جزء منها. ومع ذلك، فسيكون عليه كبح شهيته.

فقال: "يريد أن يحصل على 300 دبابة و 500 مدفع هاوتزر، لكن ببساطة لا يوجد مكان للحصول عليها. فهي ببساطة غير متاحة في أي مكان، ما لم يتم، على سبيل المثال، نزع سلاح جيوش ألمانيا وبولندا والعديد من دول الناتو الأخرى في الوقت نفسه. وعندها فقط يمكن تزويده بما يريد".

وتذكر شوريغين أن كل ما تلقته القوات المسلحة الأوكرانية طوال الخريف بأكمله بلغ حوالي 300 دبابة من بولندا ودول الناتو الأخرى. وقد تم تدميرها جميعا تقريبًا.

وختم بالقول: "هذه مقابلة مع شخص يقوم بعمليات عسكرية صعبة للغاية، وحتى الآن لا آفاق كبيرة لهذه المواجهة".

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