كتب أندريه كوزماك، في "إزفيستيا"، حول مدى واقعية التخلي عن الدولار في تجارة مصادر الطاقة.

وجاء في المقال: يتحدث زعماء القوى العالمية والسياسيون والاقتصاديون بشكل متزايد عن التخلي عن الدولار في المدفوعات الدولية لمصلحة العملات الوطنية. هذا الأسبوع، أفادت العديد من وسائل الإعلام الرائدة باتفاق غير علني تم التوصل إليه خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية لتحويل عقود النفط إلى اليوان.

حتى الآن، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، توصلت الصين والمملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات معينة فقط. وما زالت لحظة التحول المباشر إلى العملة الوطنية بعيدة جدًا. ومع ذلك، فإن أمثلة إيران وروسيا ماثلة أمام أعين العائلة المالكة السعودية. وفي سياق الاتجاهات الحالية والعلاقات المتوترة مع إدارة بايدن، يبدو التخلي عن الدولار مشروعا قابلا للتنفيذ في المستقبل المنظور.

وفي الصدد، قال الباحث في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية بافِل زاخاروف:

"يُلاحَظ في السنوات الأخيرة تعقيد العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. لهذا السبب، تحاول المملكة اتباع سياسة خارجية متعددة النواقل وتحاول البحث عن شركاء في آسيا. بل، ويمكن أن تتبع دول أخرى مصدّرة للطاقة في المنطقة مثال السعودية كدولة رائدة في الشرق الأوسط: مثل قطر أو الإمارات العربية المتحدة".

وقال المستشرق أندريه أونتيكوف: "بالطبع، ستتخذ الولايات المتحدة جميع الإجراءات الممكنة لإبطاء العملية أو إيقافها. فنفوذها في المنطقة لا يزال قويا جدا. لذلك، بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن انتقال الصفقات النفطية إلى اليوان هو من نواحٍ عديدة جسَ نبضٍ لحدود المسموح به في العلاقات الثنائية. لدى الولايات المتحدة أدوات كافية لزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأمريكيين لديهم فرصة كبيرة لفرض عدد من القيود، خاصة في مجال الاستثمار والتجارة، ناهيكم بضغوط وسائل الإعلام. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن اهتمام السعودية بالبديل عظيم، وهي تراقب عن كثب كيف ستنتهي المرحلة الحالية من المواجهة الجيوسياسية".

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