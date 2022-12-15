بصدد إعلان مقاطعة. روسيا أعدت ردها على سقف أسعار النفط

تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني نيكتوفينكو، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول خطوة حاسمة أعدتها روسيا ردا على تحديد سقف سعر لنفطها.

وجاء في المقال: أعدت السلطات الروسية ردًا على تحديد الدول الغربية سقفا لأسعار النفط الروسي. فبحسب صحيفة "فيدوموستي"، ستحظر روسيا بيع النفط للدول التي دعمت تقييد أسعار نفطها. كما تحظر تنفيذ العقود التي تنص على سقف سعري، أو يتطابق السعر الوارد فيها مع الحد المقرر وهو 60 دولارًا للبرميل. في الواقع، ستتوقف روسيا عن إمداد الدول التي دعمت سقف الأسعار بالنفط.

وفي الصدد، قال نائب المدير العام لمعهد الطاقة الوطني ألكسندر فرولوف، لـ"أرغومينتي إي فاكتي": "إذا كنا حقًا لا ننوي المشاركة في تداول نفطنا بسقف سعري، فهناك ضرورة لمثل هذا المرسوم الرئاسي. من الضروري إنشاء أساس قانوني للشركات الروسية كقوة قاهرة، يمكن الرجوع إليها في حال الملاحقة القضائية بموجب عقود لا تستوفي شروطه".

بالإضافة إلى ذلك، سيُظهر هذا المرسوم بوضوح أننا لن نتراجع. فمثلا، عندما أعلنت سلطاتنا الانتقال إلى مدفوعات الروبل مقابل الغاز، ظن العملاء أننا نمزح، لكن المرسوم الرئاسي دحض ظنونهم، ففهم الجميع جدية نوايانا. الشيء نفسه يحدث الآن. يمكننا بيع النفط بسعر أرخص من السوق، ويمكننا تقليل الإنتاج، لكننا بالتأكيد لن نلتزم بنظام سقف السعر" الذي حددوه.

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