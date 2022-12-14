إيران وروسيا تدفعان ثمن دفاعهما عن بعضهما البعض

كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول توسيع الغرب عقوباته ضد موسكو وطهران معا بسبب تعاونهما العسكري.

وجاء في المقال: شكل اعتماد عقوبات جديدة ضد إيران وروسيا الموضوع الرئيس لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين. فبروكسل تريد معاقبة طهران وموسكو، بسبب التعاون العسكري بينهما. والأسبوع الماضي، وللسبب نفسه، فرضت واشنطن عقوبات على القوات الجوفضائية الروسية ومركز الطيران المسير التابع لوزارة الدفاع الروسية.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري يوري ليامين لـ "كوميرسانت": "التعاون بين روسيا وإيران يتطور بنشاط، والمجال العسكري ليس استثناء. في الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أن الكثير من التعاون العسكري- التقني الإيراني مع الدول الأخرى لم يكن يعلن عنه من قبل. الآن، في ظل ظروف الضغط واسع النطاق على روسيا وإيران، أصبح مجال العلاقات الثنائية هذا أقل علنية".

وشدد ليامين على وجود إمكانات كبيرة جدا لتطوير مثل هذه العلاقات، لأن كلا البلدين يخضعان لعقوبات غربية صارمة، وبالتالي ليس لديهما ما تخشيانه من العقوبات الجديدة على التعاون مع بعضهما البعض.

من ناحية أخرى، لا تخفي موسكو وطهران حقيقة تعاونهما في المجال الدفاعي، رغم أنهما لا تقدمان أي تفاصيل. وقد نشرت وسائل إعلام إيرانية، مطلع ديسمبر، صورا من زيارة نائب وزير الدفاع الروسي العقيد ألكسندر فومين إلى طهران، حيث التقى برئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد حسين باقري وقائد البحرية الإيرانية أمير شهرام إيراني. ويوم الجمعة، أفادت وزارة الدفاع الروسية بلقاء الوزير سيرغي شويغو مع عزيز ناصر زاده النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة الإيرانية، في موسكو في إطار اجتماع وزراء الدفاع بمنظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة.

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