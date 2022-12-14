كتبت سفيتلانا أنيستراتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن الوضع على خط التماس والخسائر التي تتكبدها أوكرانيا في دونباس.

وجاء في المقال: بشكل عام، اتخذ الوضع على خط التماس منعطفًا غير متوقع للقوات المسلحة الأوكرانية. فوفقًا لقناة "الريح الجنوبية" في Telegram، بدلاً من التحضير لهجوم حاسم في اتجاهات سفاتوفسكي وزابوروجيه، التي توقعها الخبراء سابقًا، تضطر القوات الأوكرانية إلى نقل الألوية على عجل إلى مقربة من باخموت ودونيتسك.

كما أكد أندريه ماروتشكو، الضابط في قوات لوغانسك الشعبية، المعلومات حول الخسائر في القوات المسلحة الأوكرانية. فحسب قوله، اضطر الأطباء إلى التوجه من غرب أوكرانيا إلى الجبهة على وجه السرعة.

في ظل هذه الظروف، خلص الخبراء العسكريون إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية مجبرة على التخلي عن خطط الهجوم خلال الشهرين المقبلين. في الوقت نفسه، لدى الجيش الروسي فرصة لاغتنام زمام المبادرة التي خسرها خلال حملة الصيف والخريف.

ولكن، وفقًا للخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين، من الصعب أيضًا على القوات المسلحة الروسية الهجوم، ويرجع ذلك أساسًا إلى الطقس الممطر والأوحال.

وقال: "من الواضح تمامًا دخول المواجهة في دونباس الآن في مأزق. حشد القوات على كلا الجانبين متساوٍ تقريبًا، كما أن كثافة القوات عالية جدًا. ولذلك، من الصعب جدًا على كلا الجانبين تحقيق أي اختراقات نشطة".

ويرى شوريغين أن التغيير في طبيعة العمليات القتالية فقط، أي ظهور عدة مجموعات قوية، هو ما يمكن أن يغير الوضع. فقال: "لن يتغير الوضع حتى نغير طبيعة القتال. نحن بحاجة إلى البدء في العمل في عدة اتجاهات، وأن يكون لدينا عدة مجموعات قوية ونفرض إرادتنا ونمط المواجهة الخاص بنا على أوكرانيا".

وهو متأكد من أن هناك ما يكفي تماما من الأفراد العسكريين لتشكيل مجموعات قتال قوية.

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