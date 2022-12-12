كتبت بولينا بيتروسيفيتش، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول ما يمكن أن يفعله الغرب بزيلينسكي.

وجاء في المقال: لم تستبعد الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تعد الولايات المتحدة انقلابًا جديدًا في أوكرانيا أو تغييرا في كوادر كييف.

وقد صرح الباحث في الشؤون الأمريكية، دكتور العلوم السياسية رافائيل أوردوخانيان، في مقابلة مع موقع Ukraina.ru، بأن زيلينسكي بات منذ فترة طويلة "أحد الأصول السامة" للولايات المتحدة، على الرغم من ظهوره كـ "رجل العام" في المجلات اللامعة.

ويرى أوردوخانيان أن شيئا يذكر لن يتغير بالنسبة لروسيا، بصرف النظر عمن سيصل إلى السلطة في كييف. ففي رأيه، لا يمكن لروسيا تحقيق موقع رابح إلا بالنصر في العملية العسكرية الخاصة.

وخلص إلى إلى أنه لا يمكن الوثوق بالغرب في هذه المسألة، لأن الولايات المتحدة ستجلب فقط شخصًا "غير عاقل" على "حرابها". وهذا، بحسبه، ينذر بتفاقم الصراع.

بالإضافة إلى ذلك، أشار أوردوخانيان إلى أن التقليد في أوكرانيا بات هو القاعدة: اكسب مليار دولار من غسيل الأموال العامة، ثم "تنحى" جانبا. هكذا الحال مع رئيس الوزراء السابق أرسين ياتسينيوك، ومع الرئيس السابق بيترو بوروشينكو. و"كذلك سيكون الأمر مع زيلينسكي، الذي جنى عمليا "المليار". كما يرى أوردوخانيان أن أسرة الرئيس الحالي ستستقر بعد الانقلاب، في لندن، حيث "تندمج كل الحثالة".

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