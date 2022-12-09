التعاون الدولي في استكشاف الفضاء الخارجي هو قوة دفع للتنمية الاقتصادية

مقال سعادة الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية حول «Abu Dhabi Space Debate»

التعاون الدولي في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية هو أحد القوى الدافعة لتنمية الاقتصاد العالمي

تساهم نتائج هذا التعاون في تحسين نوعية الحياة على الأرض، فضلاً عن تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.

- بفضل مواصلة الاستكشاف المشترك للفضاء، ستقوم الدول المشاركة في هذه العملية باكتشافات جديدة، وستوسع المعرفة وستجد حلول لعدد من الأسئلة العلمية الأساسية.

على مدى العقود الماضية، شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة بنشاط في عمليات استكشاف الفضاء، حيث تم تنفيذ عدة مهام فضائية، ومنها:

- في 29 يوليو 2009، تم إطلاق أول قمر صناعي لاستشعار الأرض عن بعد DubaiSat-1.

- في 21 نوفمبر 2013، تم إطلاق القمر الصناعي الثاني DubaiSat-2.

- في 30 أكتوبر 2018، تم إطلاق القمر الصناعي الثالث - DubaiSat-3.

- في يوليو 2020، تم إطلاق مسبار الأمل، والذي دخل مدار المريخ في 9 فبراير من هذا العام. دولةالإمارات هي خامس دولة في العالم والدولة العربية الوحيدة التي نفذت مثل هذه المهمة.

- استطاعت دولة الإمارات، في فترة وجيزة منذ إنشاء قطاع الفضاء الوطني، ترجمة طموحاتها العظيمة في مجال استكشاف الفضاء إلى واقع ملموس من خلال إنجازات غير مسبوقة.

تتعاون دولة الإمارات العربية المتحدة مع روسيا الاتحادية بنشاط في مجال استكشاف الفضاء.

- في أكتوبر 2021، خلال المؤتمر الدولي الثاني والسبعين للملاحة الفضائية في دبي، وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، اتفاقية حكومية دولية بشأن استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية. وتسمح الاتفاقية لدولة الإمارات وروسيا الاتحادية بتطوير التعاون متبادل المنفعة في مجال الملاحة عبر الأقمار الصناعية، واستشعار الأرض عن بعد، ورصد الفضاء،وفي الاتصالات السلكية واللاسلكية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وصناعة تكنولوجيا الفضاء، وفي الملاحة الفضائية المأهولة والبحث العلمي في الفضاء الخارجي.

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، انعقد في يومي 5 و6 ديسمبر 2022 في أبوظبي المؤتمر العالمي «Abu Dhabi SpaceDebate» المخصص لقطاع الفضاء.

- انعقاد الجلسة الأولى من المؤتمر يؤكد مجدداً التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتنمية وتطوير قطاع الفضاء في جميع أنحاء العالم. ويعد تنفيذه خطوة مهمة في تعزيز قطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

- يتم إنشاء تحالفات كبيرة وتعاون مع وكالات الفضاء الدولية الرائدة لصالح البشرية، حيث شارك في المناقشات عدد من وكالات الفضاء الكبرى والشركات والمؤسسات الدولية ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في مجال الفضاء والطيران والتكنولوجيا، وذلك لتطوير سياسات نموذجية في الدولبطريقة تعزز الترويج للتعاون في استخدام الفضاء الخارجي لمصلحة الشعوب.

- «Abu Dhabi Space Debate» فرصة حقيقية لتطوير الشراكات الفضائية، وتعزيز التعاون العالمي في جميع المجالات ذات الصلة، وتعزيز التنمية المستدامة لتطوير رؤية مشتركة تدعم برامج الفضاء.

- تمت مناقشة قضايا تعزيز القانون الدولي للاستفادة من صناعة الفضاء، وكذلك قضية الموازنة بين الاستخدام الاقتصادي والاستراتيجي السلمي لموارد الفضاء وتزويدها بالحماية اللازمة، إلى جانب تحويل الفرص الاستراتيجية إلى فرص اقتصادية، ومعالجة المخاوف، وتراكم الأقمار الصناعية التي اكتظت بالمدار الأرضي المنخفض، والدول التي تسعى بشكل متزايد إلى عسكرة الفضاء.

- أنا على يقين من أنه بفضل التعاون والمشاركة المتبادلة فقط، سيتمكن المجتمع الدولي من التغلب على جميع الصعوبات والتحديات في استكشاف الفضاء الخارجي. وأؤكد أن استخدام الفضاء الخارجي يمكن أن يستخدم للأغراض السلمية حصرا. لطالما سعت دولة الإمارات العربية المتحدة وستواصل السعي لتوسيع المعرفة في صناعة الفضاء.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب