تحت العنوان أعلاه، كتبت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول دور أمريكي في تصنيع أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى لقصف روسيا.

وجاء في المقال: لا تمنع الولايات المتحدة أوكرانيا من تطوير أسلحة ضاربة بعيدة المدى. أعلن ذلك وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري، رئيس تحرير مجلة "ترسانة الوطن" أليكسي ليونكوف:

أعلنت أوكرانيا منذ الصيف أنها تطور منظومة يجب أن تطير لمسافات بعيدة جدًا. كان لديهم نماذج خاصة بهم من قبل، مثل صاروخ ألدر الذي يبلغ مداه 120 كيلومترًا، والذي، بالمناسبة، عادوا إلى استخدامه، وهو يعتمد على قذائف لصاروخ سميرتش. والآن أخذوا طائرة سوفيتية مسيرة من طراز "ستريجTu-141 " وحولوها إلى صاروخ متوسط ​​المدى.. وبدلاً من تحميلها بمعدات تصوير، تم تحميلها بمتفجرات. ثم زودوها بالإحداثيات التي ينبغي أن يطير وفقها لمسافة تزيد عن 650 كيلومترًا.

بالفعل، لا علاقة مباشرة للأمريكيين بهذا السلاح. ولكن، عند إدلائه بمثل هذا التصريح، يبدو كأن لويد أوستن يحاول تبرئة الأمريكيين من علاقتهم بالأمر. فمن دون كوكبة الأقمار الصناعية الأمريكية، سيكون رسم مسار دقيق لمثل هذه الطائرة المسيرة أمرًا صعبًا للغاية، أو بالأحرى، أقرب إلى المستحيل. لذلك، هنا فقط شارك الأمريكيون. وفي محاولة لتبرئة النفس، وصل أوستن إلى النقطة التي قال فيها إن أوكرانيا صنعت ذلك كله بمفردها واستخدمته لوحدها.

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