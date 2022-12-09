يعطون أردوغان سببا لتأجيل العملية في سوريا

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تفكير البنتاغون في إعادة النظر ببنية قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في المقال: يتوجه دبلوماسيون روس إلى تركيا لإجراء محادثات حول مسائل إشكالية، في 8-9 ديسمبر. فقد أعلن وزير الخارجية التركية، مولود تشاووش أوغلو، أن موسكو وأنقرة يجب أن تجريا اتصالات، بما في ذلك بشأن القضية السورية.

على خلفية تهديدات أنقرة بشن عملية برية في إطار عملية "المخلب السيف" في سوريا ضد التشكيلات الكردية، أعطت موسكو وواشنطن أنقرة سببا للتخلي عن سيناريو استخدام القوة.

فقد أفادت مصادر قناة الجزيرة الفضائية بأن الولايات المتحدة عرضت على أنقرة حلاً وسطًا بشأن سوريا. فبالنظر إلى أن أحد الدوافع الرئيسية للعملية التركية هو استياء أردوغان من علاقة الأكراد السوريين بحزب العمال الكردستاني، فإن البنتاغون لم يعد يستبعد إمكانية إعادة هيكلة قوات سوريا الديمقراطية وإخراج أولئك الذين لا تثق فيهم تركيا منها. وواشنطن مستعدة لزيادة عدد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية العرب بدلاً من الأكراد، في بلدات ومدن المنطقة الحدودية مع تركيا. وبحسب هذه المعلومات، اقترح الجانب الأمريكي تنفيذ الخطة مطلع شهر يناير القادم، إذا ما نالت هذه الخطة موافقة تركيا، بالتوازي مع الطلب من أنقرة التعاون في تقليص نفوذ القوات الإيرانية في المنطقة.

ولكن الممثل الخاص السابق لوزارة الخارجية الأمريكية للتحول السياسي في سوريا، فريدريك هوف، استبعد هذا التطور للأحداث. ورجح أن تبقى واشنطن ملتزمة بالتحالف العسكري الذي يهيمن عليه الأكراد كجزء من عملية القضاء على خطر داعش. وأشار هوف إلى أن "هذا الالتزام يتخذ شكل علاقة وثيقة بين القيادة المركزية الأمريكية وقيادة قوات سوريا الديمقراطية". وقال، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "لا أرى رغبة كبيرة من الحكومة الأمريكية في إقامة علاقة جديدة في سياق القتال ضد داعش، على الرغم من أن تركيا قد تؤثر في هذه الحسابات".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب