كتبت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول جهات تستغل جرحى الجيش الأوكراني لجني الأموال.

وجاء في المقال: تلقت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية العاملة في بلدة تشاسوف يار، بمنطقة باخموت في جمهورية دونيتسك، كمية كبيرة من الأدوية والمعدات لإجراء عمليات جراحية في الميدان. كتب عن ذلك الخبير العسكري، المقدم في الميليشيا الشعبية بلوغانسك، أندريه ماروتشكو، في قناته على Telegram مستندا إلى بيانات استخباراتية من جمهورية دونيتسك.

ويقول التقرير إن من بين الأدوية التي تلقتها القوات المسلحة الأوكرانية، 45 في المائة أدوية مضادة للصدمات النفسية وعقاقير تخدير تحتوي على مخدرات. وكتب ماروتشكو: "بالإضافة إلى ذلك، يوجد بين المعدات حاويات مصممة لنقل الأعضاء".

وقد سألته "موسكوفسكي كومسوموليتس" عن دلالات عمليات التسليم هذه، فقال:

"أود أن ألفت الانتباه إلى حقيقة أن الحاويات مخصصة بالفعل لنقل الأعضاء، ونعلم جميعًا أن تجارة نقل الأعضاء في أوكرانيا مزدهرة الآن. لا أستبعد إمكانية جني كثير من الأموال من خلال ذلك، بسبب العدد الهائل للخسائر البشرية التي يعاني منها الجيش الأوكراني الآن.

أما بالنسبة لتوريد عدد كبير من الأدوية المحتوية على مواد مخدرة، فهذا يؤكد أيضًا أن الخسائر بين الأوكرانيين كبيرة حقًا، فهناك كثير من الجرحى. وهذا ما يجعل الأطباء في أمس الحاجة إلى مثل هذه الأدوية.

لكن هناك حقيقة أخرى، هي أن من بين الأدوية الموردة إلى هناك أيضًا أقراص تسميها العامة "باس"، وهي أدوية تخدير قتالية. من المحتمل جدًا أنهم يعطون الجنود الأوكرانيين هذه "المخدرات" قبل إرسالهم إلى المعركة. لقد رأينا الكثير من هذه الأمثلة، وهناك قدر كبير من الأدلة على تعاطي المخدرات في القوات المسلحة الأوكرانية".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب