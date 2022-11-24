استحالة إعادة محطات الكهرباء الأوكرانية الفرعية إلى العمل

كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الهدف من قصف روسيا بنية الطاقة الأوكرانية.

وجاء في المقال: شنت روسيا سلسلة من الضربات الصاروخية على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري يوري كنوتوف:

تهدف الضربات الصاروخية ضد أوكرانيا إلى تعطيل نظام الطاقة في البلاد بحيث تفقد مؤسسات إنتاج المعدات العسكرية وشركات إصلاح الأسلحة القدرة على العمل، وكذلك قطع الكهرباء عن المعسكرات ومراكز التدريب حيث يقوم مدربون من الناتو بتدريب العسكريين الأوكرانيين.

وبحسب كنوتوف، يجري تنفيذ الضربات من أجل شل البنية التحتية للنقل في البلاد، على أمل أن يؤدي ذلك إلى انخفاض في وتيرة هجوم القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة. وقال:

"يعتقد كثير من الناس أننا نقصف محطات الطاقة. لا، نحن لا نلمس محطات الطاقة. بل نوقف فقط عمل المحولات الفرعية أو المحطات الفرعية الملحقة بمحطات توليد الطاقة والتي من خلالها يجري إمداد الجهات المستهلكة للكهرباء، مثل مؤسسات معامل الدفاع. ترميم المحطات الفرعية ممكن. يتم تنفيذه بسرعة كافية في حال كانت مواد الصيانة متوافرة. لكن خصوصية هذه المحطات الفرعية هي أنها من النوع السوفيتي، وتقع شركات إنتاج المحولات على أراضي أوكرانيا وروسيا. في أوكرانيا، تم إيقاف تشغيل هذه المصانع، لذلك بقيت الشركات في روسيا فقط.

وأضاف: "وفقا (لشركة الطاقة الأوكرانية) "أوكرإينيرغو"، تم تعطيل أكثر من 50٪ من قدرات الطاقة. فإذا ما واصلنا هذه العملية، فعندئذٍ سيتوقف، بالفعل في مكان ما، في رأيي، ما يصل إلى 70٪ من قدرات الطاقة عن العمل في يناير، ما يعني انهيارا كاملا للاقتصاد الأوكراني".

وبحسب كنوتوف، سيجعل الانهيار الاقتصادي نظام كييف أكثر قابلية للحوار ويجبره على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب