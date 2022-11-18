تفاصيل الضربات الروسية الجديدة على أوكرانيا

كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الأهداف التي تحققها القوات الروسية باستهداف مواقع الطاقة الأوكرانية.

وجاء في المقال: تنشر الشبكات الاجتماعية مزيدا من الأدلة على إصابة الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية أهدافها أثناء قصف البنية التحتية الأوكرانية. ويجري الحديث عن ذلك على الرغم من أن سلطات كييف فرضت حظرا صارما على نشر مثل هذه المعلومات على الإنترنت.

من بين الأهداف الجديدة لضرباتنا، وفقا للسلطات الأوكرانية، منشآت إنتاج الغاز. يلبي الغاز الأوكراني نسبة كبيرة من احتياجات البلاد، بما في ذلك إمدادات الطاقة. والآن، على ما يبدو، سيعانون في تأمين ذلك.

وكان الهدف الآخر هو مصنع دنيبروبيتروفسك الشهير عالميا بـ "يوجماش" لإنتاج الصواريخ. ففي السنوات الأخيرة، جرى تصنيع صواريخ عسكرية أوكرانية في هذا المصنع. ولهذا السبب، على الأرجح، أصبح المصنع هدفا لضربتنا.

كما نُفذت عدة ضربات على أهداف في أوديسا؛ وتم شن هجمات على مواقع في منطقتي خاركوف وكييف (مواقع لصناعة النفط والغاز). وفي العاصمة انقطع التيار الكهربائي.

في منطقة نيكولاييف، ضربت طائرات مسيرة من نوع Geran-2 "منشأة لوجستية" أخرى؛ وجرى استهداف مواقع في مناطق فينيتسا وبولتافا وتشيركاسي.

لماذا الضربات على منشآت الطاقة مهمة؟ لأنها تجعل من الصعب على القوات الأوكرانية نقل القوات والمعدات من الضفة اليمنى لنهر الدنيبر إلى ضفته اليسرى، إلى مناطق زابوروجيه وخاركوف ودونباس.

وبحسب الخبير العسكري أليكسي سوكونكين، "انقطاع التيار الكهربائي" عن أوكرانيا سيؤثر أيضا في خط المواجهة. وقد سرد أنواع الأسلحة والمعدات التي تحتاج إلى إعادة شحن مستمرة. فالطاقة مطلوبة "لشحن بطاريات أجهزة الاتصال اللاسلكي وأجهزة الرؤية الليلية وأجهزة التصوير الحرارية والمروحيات وأجهزة التحكم عن بعد للمروحيات والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية اللازمة للتحكم في المعركة وتصحيح إطلاق النيران، كما تحتاج مجففات الأحذية والغلايات، وأشياء أخرى للكهرباء..".

تحتاج المدافع الكهرومغناطيسية المضادة للطائرات المسيرة أيضا إلى إعادة الشحن. إذا لم يكن هناك مصدر للطاقة، فإن كل هذه الأشياء تتحول إلى حديد عديم الفائدة.

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