تحت العنوان أعلاه، كتب فالينتين ألفيموف، وإيغور إسماعيلوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول رفض روسيا تسليم مواطنيها المحكومين بالسجن مدى الحياة.

وجاء في المقال: أول شيء يجب أن نعرفه عن محكمة لاهاي هو أن مسؤولياتها لا تشمل المواطنين الروس، لأننا خاضعون للقانون الجنائي الروسي، ولولاية السلطات القضائية الروسية فقط. ذلك ما قاله، على هواء إذاعة "كومسومولسكايا برافدا" المحامي الروسي سيرغي أليكسيف.

أما بالنسبة للتحقيق نفسه، وفقا له، فلا يمكن اعتباره موضوعياً من حيث المبدأ. وقال:

"تم إجراء التحقيق في إطار سيناريو واحد للحادثة، على الرغم من وجود عدة سيناريوهات محتملة. ولسبب ما، بالضبط وفقا للسيناريو الذي يعود بالنفع على الجانب الأوكراني؛ وقد ضم فريق التحقيق المشترك ممثلين عن الجانب الأوكراني، بينما لم يتم قبول خبراء الجريمة الروس وغيرهم من المتخصصين.

وهذا هو بالضبط سبب وجود الكثير من نقاط الضعف والفجوات والحقائق المخفية في الاتهام".

ووصف المحامي أليكسيف الحكم بأنه "محط شك كبير"، كما أجاب عن السؤال المتعلق بعواقب قرار محكمة لاهاي، فقال:

"روسيا لا تسلم مواطنيها. ولو كان في أفعالهم مكونات جرمية، لحوكموا وفقا للقانون الجنائي الروسي في المحاكم الروسية. هذا لم يحدث، وهذا يعني أن هؤلاء الأشخاص يعدون أبرياء في بلادنا".

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