تحت عنوان "اللاجئون الأوكرانيون بدأوا بمطاردة الساحرات في بولندا" كتبت صحيفة Myśl Polska البولندية، وأنهم يحاولون تعليم البولنديين كيفية إنفاق عائدات الضرائب ومع من يبنون علاقاتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاجئين الأوكرانيين أخذوا زمام المبادرة لإعدام موغورزاتا شلاغوفسكا-سكولسكايا، التي تنظم مهرجانا سينمائيا روسيا منذ أكثر من عقد.

وأضافت: الأوكرانيون يفرضون آراءهم على المواطنين البولنديين. فهم يعلمونهم كيفية إنفاق عائدات الضرائب ويفرضون "مع من ومتى ونوع العلاقة" التي ينبغي أن يبنوها.

وأظهرت استياء بعض البولنديين من أن اللاجئين من أوكرانيا "يشوهون سمعة البولنديين، الذين يقيمون علاقات مع جيرانهم ويروجون للثقافة البولندية في العالم".

ونزهت الصحيفة بما كتبه الصحفي ماريك غالاش في صحيفة Dziennik Polityczny البولندية سابقا، أن العالم الأوروبي "سئم" اللاجئين الأوكرانيين، وأن وقاحة الأوكرانيين "لا تعرف حدودا".

المصدر: RT

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