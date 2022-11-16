واشنطن بوست: حان وقت الدبلوماسية في أوكرانيا

قالت كاترينا فاندن هوفيل، في مقال رأي بصحيفة واشنطن بوست إنه يتوجب على الدول الغربية أن تبدأ عملية التفاوض مع روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأضافت الكاتبة: "ربما حان الوقت لمنح الدبلوماسية فرصة لحل الصراع في أوكرانيا".

ولفتت الكاتبة إلى أن الجنرال الأمريكي مارك ميلي كان يضغط على إدارة بايدن للضغط على أوكرانيا لتحقيق نهاية دبلوماسية للحرب، على الرغم من حقيقة أن هناك من يختلف مع هذه المبادرة.

ووفقا للكاتبة، فإن استمرار الصراع بعد الوضع في خيرسون لن يؤدي إلا إلى المزيد من الوفيات والأضرار غير الضرورية لكلا الجانبين، وسيكون له أيضًا تأثير خطير على العالم الخارجي.

وتضيف: "أثار الصراع في أوكرانيا الغضب في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن الكثير من دول العالم اختار عدم الانحياز إلى أي طرف في هذه المعركة. وفي الولايات المتحدة،.. سيحاول المتشددون خنق الدعوات للسلام أو المفاوضات، ولكن المخاطر أكبر من أن نجلس مكتوفي الأيدي، بينما تنتشر الكارثة وتستمر التكاليف والمخاطر في الارتفاع".

المصدر: واشنطن بوست

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