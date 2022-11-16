باغداساروف لا يستبعد أن يشارك أفغان وسوريون في العملية الروسية الخاصة

تحت العنوان أعلاه، كتبت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول البلدان التي يُنتظر تعزيز الجيش الروسي بأفراد منها.

وجاء في المقال: وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يحدد إجراءات قبول المواطنين الأجانب في الخدمة التعاقدية في صفوف القوات المسلحة الروسية.

وفي الصدد، قال الخبير في مشاكل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سيميون باغداساروف:

بالدرجة الأولى، أظن أن الرهان يجري على مواطني رابطة الدول المستقلة الذين يعيشون في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي. لكنني لا أستبعد أن يعرب ممثلو دول أخرى، على سبيل المثال، في أمريكا اللاتينية أو الشرق الأوسط، عن رغبتهم في الخدمة في الجيش الروسي.

مستخدمو الشبكات الاجتماعية يفترضون أن يكون بين الراغبين مواطنون من كوريا الشمالية وأفغانستان؟

كوريا الشمالية بلد له خصوصية شديدة. إذا منع كيم جونغ أون مواطنيه، على مستوى الدولة، من الخدمة في الجيش الروسي، فلن يأتي أحد. لكن الأفغان قد يأتون. إنهم مقاتلون جيدون، وخاصة البشتون. وبينهم من خدم في الجيش الأفغاني الذي أعده الاتحاد السوفيتي.

كثير منهم يتحدثون الروسية بطلاقة. هؤلاء لديهم أطفال نشأوا بروح الصداقة معنا. لذلك، يبدو لي هذا الخيار ممكنا تماما. وفي رأيي، هناك احتمال أن يُظهر مواطنو العراق وسوريا استعدادهم للخدمة في القوات المسلحة الروسية. الدافع الذي يحركهم هو كراهية الولايات المتحدة الأمريكية.

وماذا غير ذلك مما يمكن أن يشجع الأجانب على الخدمة في الجيش الروسي؟

لكل شخص أسبابه. كما قلت، على سبيل المثال، في العراق، كراهية الولايات المتحدة. قد يكون سكان البلدان الأخرى مهتمين ماليا بمثل هذا العرض.

ما سبب قرار الزعيم الروسي هذا؟

هذا قرار طبيعي تماما. نحن نقاتل، وإذا كان من الممكن زيادة عدد الأفراد في جيشنا، فلِم لا؟

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