تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول مخاطر تصعيد الولايات المتحدة والناتو مواجهتهما مع روسيا.

وجاء في المقال: توقع بعض المحللين العسكريين أن يتزامن هجوم واسع النطاق تشنه القوات المسلحة الأوكرانية على خيرسون مع الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي في 8 نوفمبر، لإظهار "إنجازات" الجيش الأوكراني للناخبين الأمريكيين. ولكن هذا التوقع لم يتحقق.

وفي الصدد، قال بطل روسيا رستم كلوبوف:

"ارتباط (الهجوم) بالانتخابات أو بتواريخ أخرى أمر ثانوي. فالأحداث الرئيسية التي تجري تحت غطاء الأحداث الصغيرة البطيئة، هي أن الناتو يواصل ينشر قواته الاستراتيجية في أوروبا الشرقية".

وحسب قوله، فإن المواجهة بين روسيا والناتو تسير نحو مزيد من "التصعيد" ولم تصل بعد إلى أقصاها.

وقال: "وصل اللواء الثاني من الفرقة 101 الأمريكية المحمولة جوا إلى رومانيا. الآن تصل أجزاء من اللواء الثالث إلى أراضي بولندا. وتم نشر القوات وإنجاز الترتيبات القتالية للفرقة الميكانيكية الثامنة عشرة من القوات البولندية: لواء واحد في اتجاه بريست، ولواءان في اتجاه لفوف.

كما يجري نقل الطيران التكتيكي إلى المطارات المتقدمة، وزيادة حشد السفن في بحر البلطيق. بالطبع، لم تظهر هناك بعد السفن الأمريكية المزودة بأسلحة صاروخية موجهة، لكنها ستدخل إلى هناك في اللحظة الأخيرة قبل الضرب. بناءً على ذلك، وعلى الوضع في أوكرانيا، يمكننا أن نستنتج أن المواجهة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في تصاعد، ولم تصل بعد إلى الذروة".

وأشار كلوبوف إلى جوانب إيجابية التي تصب في مصلحة روسيا، وهي: التفوق في بعض الأسلحة، واستهداف منظومة الطاقة الأوكرانية، وعمل الهاكر الروس.

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