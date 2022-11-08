مهمة صعبة أمام نتنياهو: التوازن بين روسيا والولايات المتحدة

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير روجانسكي، في "أوراسيا ديلي"، حول سياسة نتنياهو المتوقعة تجاه روسيا وإيران.

وجاء في المقال: بعد انتخابات الكنيست في إسرائيل، يجري الآن تشكيل ائتلاف حكومي. ومن غير المشكوك فيه أن رئيس الوزراء القديم الجديد بنيامين نتنياهو سينجح في تشكيل حكومة جديدة.

بالطبع، نتنياهو هو من سيحدد نوتة الحكومة الجديدة، فليس بين رفاقه في الحزب ولا بين شركائه في الائتلاف السياسي بهذا المستوى من التفكير وهذه الخبرة والحضور الشخصي.

ربما تكون أصعب قضية لنتنياهو هي موضوع العلاقات مع روسيا والصين في الوضع الحالي المعقد للغاية حول العالم. بنيامين نتنياهو رجل غربي وسيركز بشكل أساسي على الولايات المتحدة في سياسته. لكنه في الوقت نفسه، يدرك جيدا أنه من دون روسيا سيكون من الصعب جدا عليه تحقيق أهدافه في سوريا، ناهيكم بإيران؛ وآفاق الاقتصاد الإسرائيلي أقل إشراقا بكثير، من دون الصين..

على الأرجح، سيبقى كل شيء كما كان من قبل. سوف تنخرط إسرائيل في حرب هجينة ضد إيران، وتطور علاقات اقتصادية مع الصين، وتحافظ على علاقة خاصة مع الولايات المتحدة، وتدعم أوكرانيا سرا ضد روسيا. أما بالنسبة للعلاقات مع روسيا، فمن غير المرجح أن يتغير الكثير هنا من حيث المتاجرة بالإمكانات والوعود من ناحية، والتهديدات ومحاولات الضغط من ناحية أخرى.

ولكن، خلال الحرب، كل شيء يختلف ويمكن أن يحدث أي شيء. فإذا كان على روسيا أن تختار بين إيران وإسرائيل، فمن المفترض أن تختار إيران. بشكل عام، هذا الاختيار قد تم عمليا، وهذا سبب آخر يصدع رأس نتنياهو وحكومته.

في جميع الأحوال، من المستبعد أن تُقدم إسرائيل بقيادة نتنياهو على صراع مفتوح مع إيران أو روسيا، بل وأكثر من ذلك، مع التحالف المناهض للغرب الذي تمثله هاتان الدولتان، حتى مع دعم من الولايات المتحدة. نتنياهو، رجل حازم لكنه في الوقت نفسه حكيم وحذر. من المؤكد أنه يعرف كيف يحسب المخاطر، وليس فقط الفرص.

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