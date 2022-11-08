أوكرانيا تُحرّض الولايات المتحدة على إيران بسبب روسيا

تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه بارانوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول رغبة كييف في معاقبة إيران بأيدي الأمريكيين والإسرائيليين.

وجاء في المقال: بثت وكالات الأنباء العالمية، بالأمس، خبرا عاجلا يقول إن طائرات تابعة للقوات الجوية الأمريكية أقلعت من شبه الجزيرة العربية باتجاه إيران. إذا أخذنا بعين الاعتبار حديث "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن أن إيران تستعد لشن عملية عسكرية ضد المملكة العربية السعودية، وتصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، في كاليفورنيا، بـ أنهم "سيحررون إيران"، يبدو الأفق مقلقا. ولحسن الحظ، لم تحدث اشتباكات عسكرية بعد.

وقد قالت المستشارة السياسية كارين غيفورغيان، في الإجابة عن سؤال إذاعة "كومسومولسكايا برافدا" التالي: اتهمت أوكرانيا طهران بتزويد روسيا بأسلحة يزعمون أنها تستخدمها خلال العملية العسكرية الخاصة، ألا تنوي كييف معاقبة الإيرانيين بأيدي الآخرين؟

نعم، من الممكن جدا أنها تدفع الولايات المتحدة وإسرائيل نحو ذلك، ومعهما المملكة المتحدة لأسباب واضحة. مسألة أخرى أنهم من المستبعد أن يُقدموا على ذلك، لافتقارهم إلى الموارد اللازمة. من الواضح أن السعوديين أنفسهم لا يريدون القتال. على الرغم من أنني شخصياً أخشى تبعات أي استفزازات. لذلك، فإن لعبة مثيرة واضحة قبل انتخابات الكونغرس في الولايات المتحدة تدار بالطبع. وفي واشنطن، يمكنهم فعل شيء مشابه لما فعلوه بالسيل الشمالي. أن يفجروا شيئا ما ويدينوا إيران، ويقولوا يجب شن عملية عسكرية.

يمكنهم استخدام ذريعة قمع الاحتجاجات التي تجري الآن في إيران..

من السابق لأوانه قول ذلك. ومن الغريب أن هذه الاحتجاجات ليس لها زعيم. يجري تسخينها بشكل واضح في المقاطعات الإيرانية، التي يقطنها الأكراد والأذربيجانيون. يجري نشر الأكاذيب. من الواضح أن الوضع داخل إيران، وحول إيران، يتصاعد. يرتبط هذا، من بين أمور أخرى، بالتفاعل - المحتمل والقائم- بين إيران وروسيا.

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