نتنياهو يعود إلى السلطة من جديد

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول إمكانية تشكيل حكومة من اليمينيين والمتطرفين في إسرائيل.

وجاء في المقال: انتهت انتخابات الكنيست في إسرائيل. وكانت نتائجها محبطة لخصوم بنيامين نتنياهو. فقد انتصر حزب الليكود، حيث حصل على أصوات مع حلفائه أكثر مما وعدت به استطلاعات الرأي. وفقط الخلاف مع الأحزاب الدينية، التي زادت شعبيتها عن التوقعات بكثير، يمكن أن يمنع نتنياهو من العودة إلى كرسي رئاسة الوزراء.

نتنياهو ليس غريباً عن الاتفاق مع حزب شاس، الذي يستهدف اليهود الأرثوذكس المتطرفين، بما في ذلك من الدول العربية، وكذلك مع اليهود التوراتيين، الذين يصوت لهم اليهود المتدينون من أوروبا. إلا أن "الصهيونية الدينية" حققت نجاحا غير مسبوق. فهي ستحصل على 14 مقعدا على الأقل. وسوف يضطرون لضم زعيمي هذه القوة السياسية، بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير، إلى الحكومة. ويتمتع كلاهما، ولا سيما بن غفير، بمكانة متميزة وسط اليمين المتطرف. هذا يمكن أن يعقد بشكل كبير تشكيل الحكومة. في الوقت نفسه، يظهر لغز أمام المحللين السياسيين وعلماء الاجتماع: لماذا اختار الإسرائيليون التصويت لليمين المتطرف، الذي يعده كثيرون هامشيا؟

بالطبع، لعبت عوامل موضوعية دورها. فقد انهار تحالف "يمينا". ومع أنه وحّد اليمين لكنه عارض نتنياهو. انتقل ناخبو "يمينا" إلى حد كبير إلى "الصهيونية الدينية". بالإضافة إلى ذلك، لعبت وعود اليمين المتطرف دورا مهما. فلقد وعدوا بأساليب أكثر صرامة في محاربة الإرهابيين.

أخيرا، لعب نمو نسبة اليهود المتدينين في المجتمع دورا أيضا. شهدت الانتخابات الحالية إقبالا عاليا، بلغ حوالي 71٪. وإذا حكمنا من خلال البيانات الأولية، فقد تحقق ذلك بمشاركة الشباب من العائلات الدينية.

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