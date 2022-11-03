في روسيا قوّموا احتمال نشوب حرب بين إيران والسعودية

تحت العنوان أعلاه، كتبت أليونا زادوروجنايا ويفغيني فافيلوف، في "فزغلياد"، حول مصلحة الولايات المتحدة في إشعال صراع مسلح بين إيران والسعودية.

وجاء في المقال: تبادلت المملكة العربية السعودية معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة تفيد بأن إيران ربما تستعد لهجوم وشيك على المملكة. ذكرت ذلك صحيفة وول ستريت جورنال. وترى مصادر الصحيفة أن إيران بهذه الطريقة تريد تحويل الانتباه عن الاحتجاجات في الداخل.

وترى الصحافة الأمريكية أن إيران هي المنافس الإقليمي الرئيسي للسعودية.

وبحسب مدير البحث العلمي بمعهد حوار الحضارات، أليكسي مالاشينكو، فإن أي صراع في المنطقة، بالنسبة لروسيا، غير محبذ وغير مربح. فقال: "لدى موسكو علاقات ممتازة مع إيران وعلاقات غير سيئة مطلقا مع المملكة العربية السعودية. بطبيعة الحال، في حال حدوث تفاقم، سيكون هناك حديث عن حفظ السلام والوساطة. ومع ذلك، فبطريقة أو بأخرى، سيتعين على روسيا اتخاذ موقف. والآن، نحن لسنا في حاجة إلى ذلك على الإطلاق، فهذا يخلق مشاكل إضافية".

بدوره، أشار الأستاذ بجامعة موسكو الحكومية، المستشرق ألكسندر فافيلوف، إلى أن للولايات المتحدة، على العكس من ذلك، مصلحة في هذا الصراع. فقال: "نرى، على ما يبدو، استفزازا إعلاميا من قبل واشنطن. يحاول البيت الأبيض الضغط على الدولتين في وقت واحد، لأن علاقات الولايات المتحدة سيئة الآن مع كليهما. لقد سافر بايدن إلى الشرق الأوسط في الصيف، لكنه لم يفلح في الاتفاق على أي شيء مع العرب. ويمكن ملاحظة ذلك من الاتفاقيات الأخيرة بين الرياض وموسكو في إطار أوبك+".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، عندما كنت أعمل في الرياض، تم إرسالي إلى وزارة الخارجية هناك للتعرف على الوضع بين شبه الجزيرة العربية وإيران. هناك بالطبع عداء بينهما، ولكن الآن، وبوساطة العراق، يناقش البلدان مسألة إعادة العلاقات التي انقطعت في العام 2016".

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