الصفقة النووية مع طهران تفقد آخر المحامين

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول سعي أوروبي لضم الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية، وردة فعل طهران المتوقعة.

وجاء في المقال: تدرس دول أوروبية إضافة الحرس الثوري الإسلامي إلى قائمة المنظمات الإرهابية. عبرت عن ذلك السلطات الألمانية على خلفية التحضير لعقوبات ضد طهران بسبب إجراءاتها الصارمة ضد المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وبالنظر إلى أن أعضاء الاتحاد الأوروبي، حتى عهد قريب، كانوا يدعون إلى نهج لين نسبيا مع الحرس الثوري الإيراني في إطار المفاوضات لاستعادة "الاتفاق النووي"، فإن وصف الحرس بالـ "إرهابي" يعني التخلي عن السياسة القديمة.

وفي الصدد، قال خبير مجلس الشؤون الدولية الروسي، نيكيتا سماغين، لـ "نيزافيسيمايا غازيتا"، إن أوروبا أظهرت مؤخرا بالفعل ميلا للنظر إلى الملف الإيراني من منظور حقوق الإنسان. و"هذا يعني على الأقل أن المصالح الاقتصادية البراغماتية التي هيمنت سابقا على السياسة الخارجية الأوروبية في الاتجاه الإيراني، تراجعت إلى الخلفية". وبحسبه، فإن تشديد النهج قد يعني أيضا استبعاد المفاهيم اللينة من الأجندة الأوروبية في فيما يتعلق بسلطات الجمهورية الإسلامية. و "من الناحية النظرية، قد يتغير الوضع، لكن حتى الآن يبدو أنه يسير على هذا النحو. وهذا الاتجاه سوف يستمر على ما يبدو".

وأضاف سماغين: "إلى ذلك، فهناك بعض القيود المحتمل فرضها على الشركات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني". ووفقا له، ليس هناك شركات من هذا القبيل في الولايات المتحدة، بينما في أوروبا هناك الكثير ممن لديهم اتصالات تجارية مع الهياكل التابعة للحرس الثوري الإيراني. وقال: "الحديث يدور في المقام الأول عن قيود محتملة، على سبيل المثال، على رحلات شركة طيران Mahan Air، التي ترتبط مباشرة بالحرس الثوري. وقد يلامس ذلك بعض الهياكل الأخرى المرتبطة بشكل غير مباشر بهذه المنظمة". ومع ذلك، وبشكل عام، سيكون تأثير هذه العقوبات ضئيلا، فقد سبق أن فرضوا كثيرا من القيود ضد الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك قيود فرضتها الدول الأوروبية.

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