تركيا ستبني في أوكرانيا معملا لإنتاج الطائرات المسيرة

تحت العنوان أعلاه، كتبت كسينيا لوغينوفا، في "إزفيستيا"، حول تحذير موسكو لأنقرة من أنها ستستهدف معمل إنتاج طائرات بيرقدار في أوكرانيا.

وجاء في المقال: ستكمل الشركة التركية المتخصصة في إنتاج طائرات بيرقدار- TB2 المسيرة بناء مصنع لهذا الغرض في أوكرانيا في غضون عامين. ومن أجل ذلك سجل بايكار شركة في بلد آخر واشترى أرضا للإنتاج. وكان الكرملين قد أوضح أن مثل هذه المنشأة إذا ظهرت، فإنها ستدرج تلقائيا تحت نزع السلاح. فلماذا يصر الأتراك على بنائها على الرغم من تحذير موسكو؟

أوضح دكتور العلوم السياسية، رئيس قسم الشرق الأدنى وما بعد الاتحاد السوفيتي بمعهد المعلومات العلمية في العلوم الاجتماعية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير أفاتكوف، أن تركيا حاليا في وضع صعب للغاية.

وقال لـ"إزفيستيا": تتعرض أنقرة لضغوط شديدة من الولايات المتحدة، فهي تحاول أن تثبت للغرب أنها تقوض مصالح روسيا في الفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، سواء في أوكرانيا أو جنوب القوقاز أو آسيا الوسطى. لكن تركيا، في الوقت نفسه، تستعرض استقلاليتها لموسكو، الأمر الذي يستوجب الاحترام فيما يتعلق ببناء نظام عالمي متعدد المراكز. تركيا شريك اقتصادي موثوق لنا، كما قال الرئيس فلاديمير بوتين. في هذا الصدد، تنتهج أنقرة سياسة التأرجح: فهي تتأرجح بين مراكز القوة المختلفة، وتحاول أن تكون في الوسط، لتصبح مركزا. ولكن في الآونة الأخيرة أصبح من الصعب عليها القيام بذلك..".

وقالت ألينا سبيتنيفا، الباحثة في قسم الشرق الأدنى وما بعد الاتحاد السوفيتي، في المعهد المذكور أعلاه: "من غير الممكن التكهن بدافع الأتراك في هذا الوضع. ربما تمارس تركيا الخداع أو تستعين بدعم قوى خارجية، فقررت الوثوق بنصيحتهم للصمود في موقفها وعدم التراجع عن نواياها المعلنة سابقا. بالإضافة إلى ذلك، خلال العامين اللذين حددهما الجانب التركي، وهما لازمان لبناء المصنع، يمكن أن يتغير الوضع بشكل كبير. ومن المحتمل أن تركيا لا تزال تأمل في الحفاظ على مواقعها السابقة في أوكرانيا وتعزيزها هناك".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب