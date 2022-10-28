إسرائيل مستعدة لدعم أوكرانيا جزئيا فقط

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول عدم استعداد سلطات الدولة اليهودية لتغيير موقفها من روسيا بسبب الطائرات الإيرانية المسيرة.

وجاء في المقال: في الواقع، اتهم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إيران مباشرة بتقديم المساعدة العسكرية لروسيا، وتحديدا، بتزويدها بطائرات مسيرة. وحث المجتمع الدولي، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، على التحدث مع الجمهورية الإسلامية "بحزم ووحدة وبلا هوادة" لأن "أي تردد" في هذه الحالة سيكون مكلفا. لكن فيما يتعلق بروسيا، فإن هرتسوغ، على العكس من ذلك، استبعد عدم التسامح. فمن جهة، أشار إلى أن إسرائيل ترفض "أي انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا"؛ ومن ناحية أخرى، أوضح أن بلاده، بصرف النظر عن إصرار كييف وواشنطن، لن تزود الجيش الأوكراني بأنظمة دفاعها الجوي.

عشية زيارة الرئيس الإسرائيلي للولايات المتحدة، قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، إن بلاده بحاجة إلى نظام القبة الحديدية الإسرائيلية القادر على إسقاط الطائرات الهجومية المسيرة بشكل فعال، وأهداف أخرى. وكان في طريقه لإثارة هذه القضية خلال محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في 17 أكتوبر. لكن الجانب الإسرائيلي رفض التفاوض بشأن هذه المسألة.

طبعا، الرئيس في الدولة اليهودية شخصية رمزية. فإسرائيل دولة برلمانية، والسياسة الخارجية مسؤولية الحكومة بالدرجة الأولى. ومع ذلك، في هذه الحالة، أُوكلت مهمة الحديث بوضوح عن المسار الفعلي للبلد، والذي لا يُتوقع أن يتغير في المستقبل القريب، للرئيس بالذات.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب