كتبت بولينا كونوبوليانكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول نهج بريطانيا المتوقع في عهد سوناك، وخاصة حيال روسيا.

وجاء في المقال: بعد أن استقبل ملك بريطانيا العظمى، تشارلز الثالث، الزعيم الجديد للمحافظين ورئيس الوزراء ريشي سوناك، تولى الأخير منصبه رسميا وتمكن من تشكيل حكومته. بينما تركت سلف سوناك، ليز تراس، إرثا معقدا إلى حد ما.

وفي الصدد، قال الباحث في قطاع المنظمات الدولية والتسويات السياسية العالمية بمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر أليوشين، في تعليقه على آفاق ومهام رئيس الوزراء البريطاني الجديد:

الشيء الأكثر أهمية هو إلى أي مدى سيكون قادرا على حل المشاكل الاقتصادية. تكمن العقدة الرئيسية في صعوبة حل هذه المشكلات بشكل عام، لأنها ليست بريطانية بحتة، إنما عالمية.

يمكن عبور الأزمة بخسائر أقل، ويمكن أيضا بخسائر أكبر. والآن، إذا انتهج سوناك مسار تقليل الخسائر، فسيكون قادرا على البقاء في منصبه لفترة طويلة. لكننا نرى أيضا أزمة في حزب المحافظين، فليس كل حزب المحافظين يدعم الزعيم الجديد. إذا تحدثنا عن موقف المواطنين من الحكومة الجديدة، نرى، بشكل عام، كيف انخفضت شعبية المحافظين بشكل كبير.

السياسة الخارجية بشكل عام ستبقى على حالها، وأظن أن توارث النهج سيبقى. فهو راسخ بشكل عام منذ سنوات عديدة، باستثناء تغييرات طفيفة. هذه هي استراتيجية "بريطانيا العالمية". العلاقات مع روسيا سوف تتطور بالطريقة التي كانت عليها من قبل. أي بلا أمل. فقط مزيد من المواجهة بجميع الأشكال الممكنة.

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