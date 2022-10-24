نتنياهو يحاول تبهيت صورته المؤيدة لروسيا

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تصريحات نتنياهو الأخيرة غير المألوفة تجاه موسكو.

وجاء في المقال: صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو من حملته في وسائل الإعلام الغربية مع اقتراب انتخابات الكنيست. في واحد من آخر ظهوراته العلنية على شاشة التلفاز، حاول زعيم المعارضة الإسرائيلية ربط آفاق "صفقة نووية" جديدة مع إيران، والتي يبدو أن إدارة بايدن جاهزة لها، بمكاسب للميزانية الروسية.

عرض نتنياهو رؤيته للاتفاق المحتمل بين طهران والوسطاء الدوليين على قناة فوكس نيوز.

وسبق حديثه على قناة فوكس نيوز مقابلة مع يو إس إيه توداي، قال فيها إنه سيفكر في إمداد أوكرانيا بالسلاح إذا عاد إلى منصب رئيس الحكومة؛ وإذا لزم الأمر، سيقدم خدمات الوساطة لأطراف الصراع المسلح.

لقد أدى تطور الوضع "على الأرض" في أوكرانيا عمليا إلى إرسال مسؤولي البنتاغون والبيت الأبيض إشارات حادة بدرجة ما إلى الحكومة الإسرائيلية الحالية ممثلة برئيس الوزراء يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس، يدعونهما فيها إلى دعم أكثر موثوقية لـ كييف. وبحسب مصادر في صحيفة "هآرتس"، فقد جرى لفت انتباه الدولة اليهودية إلى أن لدى واشنطن عتبة لاستعدادها لتقبل عملية التوازن التي يقوم بها حليفها شرق الأوسطي. بشكل منفصل، بذل المسؤولون الأمريكيون، وفقا للصحيفة، جهودا لإقناع لابيد وغانتس بأن الوجود الروسي في سوريا لا يزال عاملا حاسما.

قبل أن يخسر رئاسته للوزراء في العام 2021، لعب نتنياهو بنشاط ورقة "الصداقة" مع الكرملين، والتي، بحسبه، من شأنها أن تهدئ من مخاوف الناخب الإسرائيلي الأمنية. على الأقل في الشمال حيث تحاذي الدولة اليهودية سوريا. في كثير من الأحيان، استخدم حزبه الليكود، صورا مشتركة لبوتين ونتنياهو كجزء من الحملة الانتخابية. ربما يحاول زعيم المعارضة الإسرائيلية الآن التكيف مع الحقائق الجديدة وإضافة رتوش إلى صورته السابقة.

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