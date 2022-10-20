أوكرانيا تحاول جر إسرائيل إلى صراع مع روسيا

كتبت مارينا بيريفوزكينا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول عواقب التورط المحتمل في الصراع الأوكراني.

وجاء في المقال: ألغت تل أبيب محادثة هاتفية كانت مقررة بين وزير الدفاع بيني غانتس ونظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، بحسب صحيفة هآرتس.

حتى الآن، تقتصر إسرائيل على تقديم المساعدة الإنسانية والطبية للأوكرانيين. لم تقم بنقل الأسلحة والتقنيات العسكرية إلى أوكرانيا. على الرغم من أن زيلينسكي طلب غير مرة تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي حديثة وفعالة والمساعدة في إنشاء "درع جوي". وقد حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، من أن المساعدة العسكرية لكييف ستدمر جميع العلاقات بين روسيا وإسرائيل.

تحدثنا عن الوضع المعقد الناشئ في العلاقات بين تل أبيب وموسكو مع رئيس معهد الشرق الأوسط بموسكو، يفغيني ساتانوفسكي، فقال في الإجابة عن السؤال التالي:

هل من مصلحة اسرائيل الخلاف مع موسكو؟

حتى الآن، تفصل روسيا بين الإسرائيليين والإيرانيين على الأراضي السورية. لا تُنفذ هجمات على إسرائيل من الجانب السوري، بما في ذلك بفضل روسيا. هناك اتفاقيات معينة. كل شيء يجري وفق مخطط بسيط إلى حد ما. روسيا، بحفاظها على العلاقات مع إيران، تأخذ في الاعتبار مصالح إسرائيل. أما بالنسبة للأشياء الأخرى كلها، فهناك العديد من التكهنات والنوبات الهستيرية المختلفة في الدوائر الموالية لأمريكا. الحقيقة هي أنه لا يتعين على السياسيين الإسرائيليين التركيز فقط على قضايا الأمن الإسرائيلي. يرى الكثير منهم بصدق أن البقاء بالقرب من الأمريكيين يكفيهم لينعموا بالسعادة. بالطبع، لابيد، رئيس الوزراء الحالي، هو أحد هؤلاء الأشخاص. لكن السياسيين الأكثر ذكاءً يرون أن الأمر ليس كذلك. تأخذ القيادة الروسية في الحسبان مصالح إسرائيل، ورهابها من إيران له كل الحق في الوجود، لكن لروسيا مصالحها الخاصة. تنطلق القيادة الروسية من هذه المصالح. وهناك اتصالات مباشرة بين موسكو وتل أبيب وهي وثيقة جدا.

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