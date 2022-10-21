تحت العنوان أعلاه، نشرت "فزغلياد" مقالا، موقعا باسم 3 صحفيين، عن محاولة بيع روسيا وعودا وأوهاما مرة أخرى لتمديد صفقة الحبوب الأوكرانية.

وجاء في مقال أليونا زادوروجنايا ورفائيل فخرالدينوف وداريا فولكوفا:

في الغرب وأوكرانيا وتركيا يعبّرون لروسيا، بكل الطرق الممكنة، عن رغبتهم الشديدة في تمديد ما يسمى بصفقة الحبوب، أي الاتفاقية بشأن تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية. وأما في الواقع، فأثناء تنفيذ الاتفاقية جرى خداع روسيا.

نذكر أن موسكو شكت من جودة تنفيذ صفقة اسطنبول الخاصة بالحبوب:

فأولاً، كما صرح الرئيس بوتين، جميع الحبوب المصدرة من أوكرانيا لم ترسل عمليا إلى البلدان النامية والأفقر، إنما إلى دول الاتحاد الأوروبي؛

وثانيا، تم رفع العقوبات عن الأسمدة والمواد الغذائية شكليا فقط، أما في الواقع فهناك قيود، كما أشار الرئيس بوتين. ووفقا لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزا، قد ترفض موسكو التمديد، نظرا لأن تصدير الأغذية والأسمدة الروسية لم يتم تأمينه في إطار صفقة الحبوب مع أوكرانيا.

وكما قال رئيس مكتب التحليل بمشروع SONAR-2050إيفان ليزان: "الفائدة من الصفقة مشكوك فيها. فبنتيجتها حصل الغرب على الحبوب، وحصلت كييف على المال، وأما نحن فلم نحصل سوى على الوعود. أخشى من أنهم يحاولون بيعنا وعودا للمرة الثانية".

في الجوهر، تمديد صفقة الحبوب ضروري ومفيد، لكن ليس لموسكو، إنما لكييف، كما يؤكد ليزان.

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