كتب إيفان غراتشيوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول اعتراف مسؤول أوكراني سابق كبير بأن جميع طائرات بيرقدار التي كانت لدى أوكرانيا أُسقطت في الأسبوع الأول من العملية الروسية الخاصة.

وجاء في المقال: المخادعان الشهيران (اللذان يمارسان المقالب الهاتفية) فوفان ولكزس، اتصلا بالمدير السابق للإدارة الرئاسية الأوكرانية، سيرغي باشينسكي، في كييف، وتحدثا معه بلسان سفير الولايات المتحدة السابق في روسيا مايكل ماكفول. وباللكنة الأمريكية، سألاه عن طائرات بيرقدار الهجومية التي تزود تركيا كييف بها. و بالمناسبة، كانت إجابة باشينسكي، القريب جدا من صناعة الدفاع في أوكرانيا، مصمّة للآذان، فقال، في الإجابة عن السؤال التالي:

كيف تسير الأمور مع بيرقدار؟ وما طاقة إنتاج المصنع التركي الذي سيجمّعها في أوكرانيا؟

هناك علاقات عامة وفساد في بيرقدار أكثر من الاستخدام القتالي! هذا في المقام الأول مشروع علاقات عامة. فقد كان لدينا الكثير من طائرات بيرقدار، أسقطوها جميعا في الأسبوع الأول من الحرب! أي أن "بيرقدار" في حد ذاتها ليست سلاحا معجزا على الإطلاق. مع نظام دفاع جوي جيد، تسقط من الجو وليس لديها فاعلية قتالية.

لكن أمريكا أعطتنا صواريخ مضادة للرادارات. أعطتنا "هايمرز" (أنظمة إطلاق صواريخ متعددة عالية الدقة). وبيرقدار، بالارتباط معها، تعمل بطريقة ما.

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