الصين توجه ضربة لأوروبا المتعطشة إلى الغاز المسال

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول انعكاس إيقاف الصين بيع فائض الغاز المسال لديها إلى أوروبا على استعدادات بروكسل للشتاء.

وجاء في المقال: طلبت السلطات الصينية من شركات استيراد الطاقة المملوكة للدولة التوقف عن إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال الفائض للمشترين في أوروبا وآسيا. ترى بكين أن الصين في حاجة إلى إنشاء احتياطيات غاز محلية كافية لفصل الشتاء.

نشرت بلومبيرغ، نقلاً عن مصادرها في الصين، أمر الحكومة الصينية المقلق لأوروبا. بالطبع، ساعد بيع فائض الغاز المسال الذي تشكّل بنتيجة تفشي الوباء الأوروبيين، إلى حد ما، في ملء مرافق تخزين الغاز تحت الأرضية قبل الموعد المحدد.

انخفضت أسعار الغاز الأوروبية الآن بنسبة 60٪ تقريبا عما كانت عليه في أغسطس. من ناحية أخرى، حتى مع أخذ مثل هذا الانخفاض الكبير في الاعتبار، فإن الأسعار لا تزال على ارتفاع قياسي في هذا الوقت من العام. بالإضافة إلى ذلك، من المستبعد أن يؤدي خبر توقف بيع الغاز الطبيعي المسال الصيني الفائض لأوروبا إلى مزيد من الانخفاض في أسعار الغاز.

تؤثر شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، بطبيعة الحال، في أسعاره الإقليمية في السوق الفورية، ما يقنع الموردين بإعادة توجيه ناقلات "الوقود الأزرق" إلى حيث يمكنهم الحصول على أموال أكثر من بيعه. الآن، قد يقرر بعضهم إعادة الغاز إلى آسيا، حيث الأسعار أعلى مما هي في العالم القديم.

في بروكسل، تلقوا خبر انهاء بيع الغاز الصيني بقلق، لأن أزمة الطاقة الآن ستشتد أكثر. خاصة إذا جاء الشتاء القادم، على عكس توقعات خبراء الأرصاد الجوية، باردا. لدى الشركات الصينية عقود كبيرة للغاية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من عدد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة.

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