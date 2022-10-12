كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول أسباب عدم قصف الجيش الروسي لبعض المناطق في أوكرانيا.

وجاء في المقال: استمرت الهجمات الصاروخية الروسية، التي بدأت في 10 أكتوبر، في اليومين التاليين. وأدت إلى تعطيل منشآت الطاقة في 15 منطقة في اليوم الأول. وأمس، كما كتب الأوكرانيون على الشبكات الاجتماعية، تم تنفيذ ضربات على أهداف في ريفني وأوديسا ودنيبروبيتروفسك وكييف ومناطق أخرى. وفي غضون ذلك، لم يتم توجيه ضربات على أهداف في منطقتي ما وراء الكاربات وتشرنيفتسكايا. وهناك تفسير منطقي لذلك.

منطقة ما وراء الكاربات مع المركز الإداري أوجغورود، هي المنطقة الأوكرانية الوحيدة التي تحدها أربع دول في وقت واحد: المجر وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا.

يتسم التكوين السكاني للمنطقة بخصوصية واضحة: أكثر من 12٪ من سكان المنطقة من أصل مجري؛ وهناك كثير من الروس والرومانيين والغجر؛ وفي وقت من الأوقات، كانت المنطقة جزءا من المجر، ثم أُلحقت بأوكرانيا بنتيجة الحرب العالمية الثانية.

تدعم المجر، بنشاط، الأقلية العرقية المجرية في المنطقة الأوكرانية المجاورة بما في ذلك اقتصاديا. كثير من السكان يحملون جنسية مزدوجة. ربما تأخذ هيئة الأركان العامة الروسية، التي تخطط لشن ضربات ضد أهداف مهمة في أوكرانيا، هذه الحقيقة في الاعتبار.

وللتذكير، المجر هي الدولة الوحيدة في الناتو التي رفضت تزويد كييف بالأسلحة.

وحتى الآن، لم تكن هناك هجمات صاروخية على أهداف في منطقة تشيرنيفتسكايا. على الرغم من أن مناطق إيفانوفرانكوفسكايا وتيرنوبلسكايا وخميلنيتسكايا المجاورة لها تعرضت للقصف. فهناك، إلى جانب الأوكرانيين، يعيش الرومانيون (12.5٪) والمولدوفيون (7.3٪). هذه المنطقة متاخمة لرومانيا ومولدوفا.

رومانيا، بالتأكيد ليست كالمجر. فقيادتها، تتبع بالحذافير تعليمات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وتساعد في تهريب أسلحة جديدة إلى أوكرانيا. لذلك من المحتمل أن تكون المنشآت العسكرية ومواقع الطاقة المهمة في إقليم تشيرنيفتسكايا على قائمة انتظار القصف.

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