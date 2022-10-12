أخطاء زيلينسكي الأربعة

تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في "إكسبرت رو"، حول أخطاء زيلينسكي أو خطواته الاستفزازية.

وجاء في المقال: يتهم الغرب روسيا بقصف أوكرانيا ويستعرض استعداده لتقديم مزيد من الدعم لكييف.

ومع ذلك، إذا كانت كييف تتوقع من الغرب تزويدها بمساعدة تنقلها إلى مستوى جديد تماما، فهي على الأرجح واهمة.

الحقيقة هي أنهم في الغرب(خلاف أوكرانيا) يقوّمون الأحداث، على المدى المتوسط، وليس فقط القصير. وهم يرون الفرق في الإمكانات بين أوكرانيا وروسيا (في موارد التعبئة، والإمكانات الصناعية، والبنية التحتية، والعمق، وما إلى ذلك). وتراهم، أخيرا، فهموا أن موسكو تستعد بشكل مكثف لهجوم الشتاء.

وفي هذه الحالة، لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خياران (إلى جانب، عدم قبولهم بفكرة أن تتمكن روسيا من سحق أوكرانيا): الأول، زيادة حجم المساعدة العسكرية لكييف ونوعيتها بشكل حاد؛ والثاني، جس النبض لمحادثات سلام مع موسكو.

وهذا الخيار الثاني بالذات، الذي بدأت قوى غربية أخرى تفكر فيه وترسل بشأنه إشارات إلى زيلينسكي، لا يعجب الرئيس الأوكراني بشكل قاطع. هذا هو السبب في أن فلاديمير زيلينسكي لم يتواقح مع إيلون ماسك فحسب، بل اتخذ خطوات تقطع الطريق أمام عملية التفاوض. فمؤخرا، قام بما لا يقل عن أربع خطوات "متشددة" لامعة، وهي:

أولاً، التوقيع على قصاصة ورق لضم أوكرانيا إلى الناتو بشكل عاجل؛ وثانيا، الرفض العلني لأي مفاوضات مع موسكو قبل تغيير السلطة في الكرملين؛ وثالثا، دعوة الغرب لشن ضربة نووية استباقية ضد روسيا؛ وأما رابعا، فالهجوم الإرهابي على جسر القرم. وهو الهجوم الذي يعد بحد ذاته تجاوزا للخطوط الحمراء والذي استدعى ردا حاسما ومدمرا من روسيا.

والآن، سيتعين على الغرب مرة أخرى دعم أوكرانيا رسميا، وتجاهل الدعوات لإجراء محادثات سلام لفترة من الوقت، وإن تكن قصيرة.

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