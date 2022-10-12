سكوت ريتر: إذا بدأت روسيا فلن تتوقف حتى النهاية

تحت العنوان أعلاه، نشر تيخون سيسوييف، في "إكسبرت رو"، نص لقاء مع خبير أمريكي حول احتمالات تطور الصراع في أوكرانيا.

وجاء في اللقاء: تغيرت الصورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. فقد أجرت روسيا استفتاءات، وضمت أربع مناطق جديدة، وبدأت تعبئة جزئية. حول ذلك، تحدثت "إكسبرت رو" إلى سكوت ريتر، المحلل العسكري الأمريكي وضابط الاستخبارات السابق في مشاة البحرية الأمريكية ومفتش الأسلحة التابع للأمم المتحدة في العراق (1991-1998)، فقال:

عندما أدركت روسيا أنها تقاتل الآن بشكل مباشر "الغرب الجماعي"، كما يقول بوتين، وليس أوكرانيا، أدى ذلك إلى تغيير الوضع جذريا. قررت موسكو بنفسها تغيير قواعد اللعبة بالكامل. الآن، بعد الاستفتاءات، سيقاتل الناتو ليس على الأراضي الأوكرانية، إنما على الأراضي الروسية. أدى ذلك إلى تغيير المحددات بالكامل، ودفع إلى تعبئة ثلاثمائة ألف شخص.

على الأرجح، بحلول نهاية العام، ستكون هذه الوحدات جاهزة لشن هجوم. أعتقد بأن روسيا عندما تبدأ، فإنها ستمضي بلا توقف. لن يكون هناك مزيد من الوقفات التشغيلية. المعركة ستمضي حتى النهاية.

هل ترى احتمالات تجميد الصراع؟

كل شيء ممكن. لكنني أعتقد بأن أهداف العملية العسكرية التي أعلنتها السلطات الروسية، بما في ذلك نزع السلاح واجتثاث النازية، باقية. وفي حال أصبحت الهدنة دائمة، فهذا يعني أن الروس لم يحققوا أهدافهم وخسروا. حتى لو لم تنضم أوكرانيا إلى الناتو، فإن توريد الأسلحة والمعدات لن يتوقف. لن يتمكن الروس من النوم بسلام بينما يحدث هذا على حدودهم.

من المهم أن نفهم أن أوكرانيا ستنتصر في هذه الحرب إذا لم تخسر. على العكس من ذلك، فإن أي شيء عدا تحقيق الأهداف المحددة بالكامل سيكون هزيمة روسيا. بالنسبة لها، لا يتعلق الأمر بالمعركة في أوكرانيا نفسها، إنما بالبنية الجديدة للأمن الأوروبي، والتي بدأنا بها حديثنا معك. لكن سيكون من المستحيل تحقيق هذه الأهداف حتى هزيمة أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، هزيمة روسيا لا تعني احتلال أراضيها أو هزيمتها بالكامل. الهزيمة بالنسبة للروس هي الفشل في تحقيق أهدافهم.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب